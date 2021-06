Election régionale en Île-de-France : actualités et résultat des sondages

Nouveau sondage sur les régionales en Île-de-France L'actualité du 8 juin. La présidente d'Île-de-France est donnée très nettement en tête des intentions de vote au premier tour, selon le dernier sondage BVA effectué pour la radio RTL et publié ce mardi 8 juin. Valérie Pécresse est ainsi créditée de 33% des suffrages, loin devant son rival du Rassemblement national, le vice-président du parti et bras droit de Marine Le Pen, Jordan Bardella (19%). Le candidat de la majorité présidentielle, Laurent de Saint-Martin, est quant à lui crédité de 15% des intentions de vote. Viennent ensuite dans cette enquête le candidat EELV Julien Bayou (12%), la candidate socialiste Audrey Pulvar (10%) et la candidate de la France Insoumise Clémentine Autain (8%). Les autres listes n'obtiendraient pas plus de 2% des intentions de vote. Rappelons que pour se maintenir au second tour de ces régionales 2021, il faut recueillir 10% des voix ou bien 5% pour envisager une fusion de liste. Au second tour, Valérie Pécresse ne semble pas inquiétée. Dans une quadrangulaire, elle serait vainqueure avec 38% des intentions de vote, devant la liste d'union LFI-PC-PS-EELV, (25%), la liste RN (20%) et celle de LREM (17%).Ce sondage a été réalisé par l’Institut BVA auprès d’un échantillon interrogé par internet du 31 mai au 6 juin 2021. Échantillon de 1241 personnes inscrites sur les listes électorales, issues d’un échantillon de 1381 personnes âgées de 18 ans et plus, représentatif de la population de la région Île-de-France.

Pulvar veut créer une banque publique d'investissement régionale L'actu du 7 juin. La candidate socialiste aux élections régionales en Île-de-France souhaite la mise en place une banque publique d'investissement pour "la conversion écologique et l'emploi local". Cette proposition a été faite dans le JDD, hier. Pour Audrey Pulvar, cette instance qui disposerait d'un budget d'"1 milliard d'euros" devra être "financée pour moitié par la Région, pour moitié par le mécénat de grandes entreprise" et aura pour mission de "soutenir les artisans, les TPE et les PME". Ces prêts aux entreprises se feraient selon elle dans une monnaie locale "sur le modèle de celle créée par la banque suisse WIR pendant la crise économique des années 1930". La candidate a par ailleurs fait savoir qu'elle voulait créer "un Livret A régional à rémunération garantie pour mobiliser l'épargne des Franciliens et la diriger vers des investissements utiles". Audrey Pulvar n'est pas la seule à proposer ce type de dispositif pour les entreprises en Île-de-France dans son programme de campagne. Le candidat LREM Laurent Saint-Martin propose "un fonds d'épargne populaire" pour aider les PME ; Valérie Pécresse souhaite quant à elle mettre en place un fonds d'investissement, pour faire entrer la région au capital de 150 entreprises de petite taille, qui ont été touché par la crise sanitaire du Covid-19.

A l'occasion des régionales, des associations écologistes veulent un débat entre candidats Ce jeudi, plusieurs associations (Amap Ile-de-France, le Groupement des agriculteurs bio d’Ile-de-France, Terre de liens, le Réseau de la Confédération paysanne Ile-de-France et la Plateforme pour une autre PAC) organisent un débat entre candidats aux régionales sur l’agriculture dans la région. Ce associations considèrent nécessaire que "les candidats se positionnent sur les autres sujets agricoles au-delà de leur vision sur l’orientation de la commande publique de la restauration collective des lycées et qu’ils confrontent leur vision de l’agriculture", rappelant que le conseil régional a "en charge une partie des fonds de la PAC et elle anime ou siège dans différentes instances du secteur agricole essentielles pour faciliter l’installation de nouveaux paysannes et paysans. En parallèle, avec le SDRIF (Schéma directeur de la région IDF) elle définit le développement de l’urbanisme au niveau régional, et donc la protection des terres agricoles". Le débat est à retrouver sur cette page Facebook, il est animé par deux journalistes.

Valérie Pécresse souhaite de la reconnaissance faciale dans les transports d'Île-de-France L'actualité du 2 juin. La présidente sortante de la région Île-de-France fait quelques propositions fortes sur le thème de la sécurité, dans un entretien publié dans Le Figaro. Valérie Pécresse fait part de sa volonté de créer une agence francilienne des travaux d’intérêt général (TIG) pour les primo-délinquants. Celle-ci aurait pour mission d'encadrer ces TIG, "en lien avec les communes, afin que les tribunaux puissent en prononcer davantage et qu’ils soient effectués rapidement". La candidate ajoute : "Aujourd’hui, le délai qui s’écoule avant l’exécution d’un TIG, c’est plus de quatre cents jours". Valérie Pécresse se dit aussi favorable, dans cette interview, à l'utilisation de la reconnaissance faciale dans les transports en commun de la région Île-de-France, demandant une modification de la législation nationale : "Je veux que le gouvernement prenne à bras-le-corps un sujet tabou : la question de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance faciale. Les caméras que nous avons déployées dans les transports ont permis de faire augmenter de 20 à 30% le taux d'élucidation des délits. [...] Si on veut traiter les images, il faudra de l'intelligence artificielle pour repérer les comportements suspects. Je souhaite enfin un débat national sur l’utilisation de la reconnaissance faciale à l’entrée des transports en commun, pour repérer les terroristes recherchés. Quand on prend l’avion, on l’utilise. Quand on prend le train ou le RER, non. C’est injustifiable d’être mieux protégé dans un avion que dans le train de banlieue, alors que le risque terroriste est actuellement si présent", dit-elle.

Julien Bayou estime que les régionales serviront pour 2022 L'actualité du 1er juin. "Il y aura plus de participants à notre primaire si on a gagné une région ou deux", estime Julien Bayou dans un entretien à l'AFP. Le candidat écologiste voit un double objectifs aux élections régionales : arriver à hisser l'idéologie écologiste à une région et surtout donner du poids au parti en vue de la présidentielle. Les primaires du parti prévue en septembre pourrait mobiliser davantage de prétendants sur EELV préside déjà un bout du territoire français par le biais du conseil régional, selon lui. L'écologiste attend encore les résultats pour constater la réussite de la campagne mais il est déjà persuadé que le parti a fait une avancée fulgurante : "C'est déjà historique d'avoir des têtes de liste écolo capables de mener le rassemblement de la gauche au second tour".

Le candidat EELV se voit rassembleur de la gauche au 2e tour L'actu du 28 mai. "Valérie Pécresse, c’est l’ennemie de l’écologie", a assuré son adversaire Julien Bayou. "Elle s’est opposée à la piétonnisation des voies sur berges et n’a rien fait contre la pollution en Ile-de-France. Aujourd’hui 1 Francilien meurt toutes les heures de la pollution" a-t-il critiqué sur BFM Paris en parallèle de la présentation de ses propositions pour l'environnement et contre la pollution. L'écologiste s'imagine déjà à la tête du rassemblement de la gauche au second tour. "J'avais un objectif dès le début de la campagne : sortir (au premier tour) en tête d'un possible rassemblement. C'est le cas, les trois ou quatre derniers sondages me mettent en tête à gauche" expliquait-il en déplacement en Seine-Saint-Denis. Problème, la candidate soutenue par le PS, Audrey Pulvar, se voit également portée l'alliance de la gauche. Les scores au premier scrutin décideront pour eux de représentant de cette alliance ternie par les égos politiques.

LREM joue la carte de la technologie pour finaliser son programme L'actu du 26 mai. Laurent Saint-Martin a dévoilé une grande partie des 154 propositions de son programme pour la région en conférence de presse, mais si elles ne sont pas toutes réalisables en l'espace d'un mandat, le candidat s'est fixé une liste de priorités. Et pour répondre au mieux aux attentes des Franciliens, la tête de liste propose aux citoyens de donner leur avis sur les politiques et les points à développer en premier lieu grâce à un QR code à scanner au dos du programme du candidat LREM. Alors que la pandémie a obligé les têtes de liste à avoir recours aux technologies et aux réseaux sociaux pour faire campagne, certains tournent cette difficulté à leur avantage.

Audrey Pulvar doit composer avec les accusations de Gérald Darmanin L'actualité du 24 mai. La campagne d'Audrey Pulvar est semée d'embûche. L'association de son nom à diverses polémiques ne l'aide pas à s'imposer dans les intentions de vote alors que sa liste suscite déjà peu d'adhésion. Depuis ce week-end, la candidate soutenue par le PS se voit être la cible de critiques du ministre de l'Intérieur qui l'accuse de "diffamer la police". Le sujet est délicat seulement quelques jours après la manifestation des membres des forces de l'ordre où Gérald Darmanin était présent, d'autant plus qu'il suscite le débat au sein même de la gauche. Si Audrey Pulvar ne s'est pas rendue au rassemblement, Anne Hidalgo et des élus écologistes étaient bel et bien présents aux côtés des policiers.

Valérie Pécresse souhaite un référendum sur le périphérique de Paris L'actu du 21 mai. Valérie Pécresse souhaite récupérer la gestion du périphérique de Paris, une compétence qui pour l'heure dépend de la Ville. La présidente sortante s'oppose au projet d'Anne Hidalgo de réserver la quatrième voie à certains véhicules comme les bus pour et après les Jeux Olympique de 2024. La candidate a d'ores-et-déjà fait savoir que si elle était réélue, elle organiserait un référendum régional à l'automne : "Pour ou contre la suppression d’une voie sur le périphérique ?".

De l'écologie dans tous les programmes aux régionales en Île-de-France L'actu du 20 mai. Les têtes de listes intègrent toute l'écologie à leur programme avec des mesures propres à chacun, petit tour d'horizon. Valérie Pécresse veut faire de l'Ile-de-France une région ZAN (zéro artificialisation des sols), préserver les terres agricoles et poursuivre la conversion bio des cultures. Jordan Bardella défend la valorisation des circuits-courts pour la restauration collective (cantines, etc), la préservation des terres agricoles contre la bétonisation et des aides pour la conversion en bio, l'embauche de saisonnier ainsi que dans la recherche d'alternatives aux produits phytosanitaires. Le candidat écologiste, Julien Bayou milite pour préserver et multiplier par trois le nombre d'exploitations agricoles. Il mise en plus sur l'instauration de repas 100% bio et locaux dans les cantines et la création de deux nouveaux lycées agricoles. Laurent Saint-Martin se positionne également contre la bétonisation à outrance et envisage surtout la mise en place d'aides financières auprès des agriculteurs. Audrey Pulvar reprend les idées phares déjà citées : lutter contre la bétonisation, instaurer les circuits-courts et des aides financières mais prône aussi pour une diversification des cultures et la multiplication des terres agricoles. Enfin l'Insoumise, Clémentine Autain souhaite tester la mise en exploitation directe des terres par la région.