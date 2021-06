Les élections régionales en Île-de-France, comme dans toutes les régions, ont lieu les 20 et 27 juin 2021 ; elles permettent aux citoyens franciliens de désigner les 209 conseillers régionaux et d'élire le président de la région pour les 6 prochaines années. Les électeurs votent pour des listes, portées par une tête de liste, candidate à la présidence de la région. A noter que chaque bulletin est exactement le même dans tous les départements de l'Île-de-France, mais les listes de candidats sont propres à chaque département. Elles contiennent autant qu'hommes que de femmes, afin d'assurer une représentativité paritaire au sein du conseil régional. Toutes les listes, département par département sont disponibles sur le site du ministère de l'Intérieur .

Julien Bayou estime que les régionales serviront pour 2022 L'actualité du 1er juin. "Il y aura plus de participants à notre primaire si on a gagné une région ou deux", estime Julien Bayou dans un entretien à l'AFP. Le candidat écologiste voit un double objectifs aux élections régionales : arriver à hisser l'idéologie écologiste à une région et surtout donner du poids au parti en vue de la présidentielle. Les primaires du parti prévue en septembre pourrait mobiliser davantage de prétendants sur EELV préside déjà un bout du territoire français par le biais du conseil régional, selon lui. L'écologiste attend encore les résultats pour constater la réussite de la campagne mais il est déjà persuadé que le parti a fait une avancée fulgurante : "C'est déjà historique d'avoir des têtes de liste écolo capables de mener le rassemblement de la gauche au second tour".

Le candidat EELV se voit rassembleur de la gauche au 2e tour L'actu du 28 mai. "Valérie Pécresse, c’est l’ennemie de l’écologie", a assuré son adversaire Julien Bayou. "Elle s’est opposée à la piétonnisation des voies sur berges et n’a rien fait contre la pollution en Ile-de-France. Aujourd’hui 1 Francilien meurt toutes les heures de la pollution" a-t-il critiqué sur BFM Paris en parallèle de la présentation de ses propositions pour l'environnement et contre la pollution. L'écologiste s'imagine déjà à la tête du rassemblement de la gauche au second tour. "J'avais un objectif dès le début de la campagne : sortir (au premier tour) en tête d'un possible rassemblement. C'est le cas, les trois ou quatre derniers sondages me mettent en tête à gauche" expliquait-il en déplacement en Seine-Saint-Denis. Problème, la candidate soutenue par le PS, Audrey Pulvar, se voit également portée l'alliance de la gauche. Les scores au premier scrutin décideront pour eux de représentant de cette alliance ternie par les égos politiques.