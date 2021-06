Régionales 2021 en Normandie : Hervé Morin en tête talonnée par le RN, le résultat des sondages

Dès l'annonce de sa candidature sans étiquette, la députée Stéphanie Kerbarh s'est faite réprimandée par les dirigeants du parti. La raison ? La République en Marche avait déjà apporté son soutien au candidat, lui-aussi sans étiquette, Laurent Bonnaterre. Stanislas Guerini, délégué général du parti avait indiqué qu'il ne s'agissait que d'une question de temps avant que l'exclusion ne soit décidée. Le 1er juin, la candidate indiquait n'avoir rien reçu mais c'est hier qu'elle a pris connaissance de son éviction. "Avec la campagne que je mène dans les cinq départements, je rentre très peu à mon domicile mais quand je suis rentrée ce soir [lundi NDLR] j’avais un courrier recommandé et ce qui devait arrivait arriva…", a-t-elle fait savoir à Paris-Normandie en communiquant la copie intégrale de la fameuse lettre, datée du 27 mai et signée par Stanislas Guerini. La tête de liste soutient que LREM était au courant de son projet de se présenter aux élections régionales et assure ne pas comprendre la décision. Elle regrette la démarche du parti et estime au sujet de Laurent Bonnaterre : "Il se présente comme candidat sans étiquette, je constate qu’il n’est finalement pas si sans étiquette que ça. Alors que ce genre de calcul, c’est justement tout ce que les gens ne veulent plus".

Interrogé par 76 actu, le président sortant explique que son dossier prioritaire serait la santé. "Il y en a plusieurs mais au-delà de la priorité des dossiers économiques et environnementaux, si je dois en choisir un prioritaire ça sera la santé. Nous voulons bâtir avec l’Etat un schéma régional de santé qui nous permettra d’investir dans les hôpitaux de proximité pour améliorer et densifier l’offre de soins et aussi développer encore plus les formations médicales et paramédicales."

La sénatrice UDI de l’Orne Nathalie Goulet apporte officiellement son soutien au président sortant de Normandie, Hervé Morin, aux élections régionales des 20 et 27 juin 2021. "Je me suis essayée, président, à faire une campagne innovante, les conditions multiples et variées n’ont pas permis d’aller plus loin. L’important aujourd’hui c’est d’être unis contre le Rassemblement national."

Pour le site Actu, Nicolas Bay explique pourquoi son projet est le meilleur pour la région : "Le projet que nous portons est un projet réaliste et réalisable qui vise à permettre à la Normandie d’exprimer pleinement son potentiel, en sortant des complexes et d’une forme de vassalité vis-à-vis de Paris et de l’Ile-de France et en replaçant l’action du Conseil régional dans le quotidien des Normands. En agissant pour la sécurité, en soutenant l’économie normande (notamment avec un fonds régional destiné aux TPE-PME) et en améliorant la formation professionnelle, en développant une offre de transports complète et fiable ; nous pouvons faire gagner la Normandie !"

L'occasion également pour Mélanie Boulanger de pointer du doigt le mandat du président sortant, Hervé Morin. Selon la candidate, "la question des gares est centrale" et pourtant a été laissée à l'abandon au cours des dernières années avec de nombreux "arrêts et guichets supprimés". Son objectif désormais ? "Humaniser" les gares et transformer leur accessibilité. "Toutes ne sont pas bien équipées en termes de mobilité", déplore la cheffe de file du rassemblement PS et EELV.

L'actu du 11 juin. Dernière ligne droite avant le premier tour des élections régionales dimanche 20 juin. Ce jeudi, la candidate du rassemblement de la gauche et des écologistes, Mélanie Boulanger était en déplacement à Lisieux, dans le Calvados. L'occasion pour la candidate normande de se rendre à la gare, récemment rénovée. Un lieu qui n'avait pas été choisi au hasard puisque les transports sont au cœur du programme de Mélanie Boulanger. D'après nos confrères du journal local Le Pays d'Auge , "La gratuité des transports régionaux pour les étudiants et les demandeurs d’emploi de moins de 26 ans" constitue désormais une mesure phare pour la liste de gauche et écologiste. Au-delà des questions de mobilités, la problématique concerne, selon la candidate, d'autres sujets comme "le climat, l’emploi, le pouvoir d’achat, la sécurité".

Sur les transports, les débats s'enveniment légèrement avec un Nicolas Bay qui critique la création des quarante trains payés par la région. "Il faut également des trains à l’heure et rapides, le bilan de Monsieur Morin est un fiasco ! Les Normands ont besoin de leur voiture. Les automobilistes utilisent leur voiture pour emmener leurs enfants à l’école, pour aller travailler". Pour Mélanie Boulanger, candidate des verts, la gratuité des transports pour les étudiants et les demandeurs d’emploi de moins de 26 ans doit être la règle. "C’est bon pour l’emploi, pour le pouvoir d’achat et pour le climat", souligne-t-elle. Une idée soutenue par Sébastien Jumel.

Les élections régionales sont prévues le 20 et 27 juin et c'est ce 9 juin que le débat télévisé entre les candidats de la région Normandie a eu lieu. Sur France 3, les prétendants au siège ont défendu les différents programmes. Interrogé sur ce qui faut retenir de cette crise sanitaire, le président sortant Hervé Morin explique qu'il s'agit probablement "de la revanche des campagnes et des villes moyennes sur les Métropoles. Les Franciliens quittent Paris pour venir chez nous. Nous avons un enjeu de mobilité, d’attractivité, d'éducation, d’offres culturelles. Ces sujets sont directement liés à la question du covid." En revanche, pour le candidat du Rassemblement National Nicolas Bay "la crise économique va suivre la crise sanitaire. Une crise sociale, psychologique… Une collectivité comme la région doit être au rendez-vous pour soutenir les structures oubliées".

09/06/21 - 14:23 - 9 juin. Le président sortant donné en tête des sondages

Où en sont les intentions de vote en Normandie ? Le centriste et président sortant est donné en tête par le dernier sondage Ipsos Sopra Steria pour France 3 diffusé aujourd'hui. Il mènerait la course avec 32% des suffrages et le candidat du Rassemblement serait juste derrière ses pas avec 28%. La liste socialiste arriverait troisième avec 16% et deux autres candidats se qualifieraient de peu : Laurent Bonnaterre pour LREM (11%) et Sébastien Jumel pour le PCF et LFI (10%).

L'ordre d'arrivée resterait inchangé lors du second tour selon l'enquête qui donne de nouveau l'avantage à Hervé Morin avec le même score qu'au premier scrutin (32%) et Nicolas Bay gagnerait un point supplémentaire pour grimper à 29%. La liste conduite par Mélanie Boulanger resterait troisième avec 26% et La République en Marche clôturerait la marche avec 13%. Sans surprise les intentions de vote se corrèlent avec la bonne opinion qu'ont les Normands des candidats. Hervé Morin semble conquérir les électeurs avec 56% de bonne opinion, Nicolas Bay lui réunit 27% d'opinion favorable.