Election régionale 2021 en Centre-Val de Loire : candidats, actualités et résultat des sondages

Le phénomène de la désertification médicale est un sujet crucial des élections régionales en Centre-Val de Loire, territoire le plus touché par le manque de médecins et d'infrastructures médicales. Le président sortant fait de la santé son thème de prédilection mais après treize année à la présidence de la Région, ses adversaires jugent son bilan insuffisant malgré ses efforts sur la création de maisons de santé, le Centre-Val de Loire est le territoire le mieux équipé sur ce point. "Un engagement très fort car je ne supporte pas que mes concitoyens soient privés de ce droit élémentaire" rappelle le socialiste. Pourtant Marc Fesenau remet les faits en perspective, notamment le manque de médecins qui persiste : "Il en avait proposé 150, il y en a sept. Pour arriver à 300, rendez-vous au vingt-deuxième siècle". Le candidat du Rassemblement national, Aleksandar Nikolic, propose son explication et sa solution pour disposer de suffisamment de médecins : "Il y a trop d'écart salarial entre un médecin libéral et ce qu'on lui propose en région centre. Je pense qu'il faut être moins ambitieux, mieux les payer et les dispatcher sur le territoire". Pour un autre, le Républicain, Nicolas Forissier, n'est pas dû seulement à François Bonneau mais au parti socialiste à la tête de la Région depuis 23 ans. "Ça fait 23 ans qu'ils sont au pouvoir et l'on se retrouve à être la région qui a le moins de médecins par habitant. C'est juste incroyable et un échec retentissant" fustigeait-il sur France Inter.

Leur projet de démocratie représentative repose notamment sur la création d'une "assemblée régionale citoyenne" ouverte à tous. "Cette assemblée pourrait compter des milliers de citoyens, qui veulent s'impliquer et partagent le même constat sur la crise démocratique, sociale et écologique" détaille la conseillère régionale. Elle permettrait de "faire remonter des attentes, des souhaits auprès d'un élu régional qui s'engage à les porter au conseil régional" et aurait également la responsabilité d'organiser des référendum d'initiative citoyenne pour une démocratie participative. Le but est de faire entendre la voix des citoyens pour adapter les politiques régionales pour répondre aux besoins.

La vice-présidente chargée du tourisme, Christelle de Crémiers, et l'ancien gilet jaune, Jérémy Clément, s'allient pour défendre la liste citoyenne "Démocratie EcoLogique" en Centre-Val de Loire. Les deux candidats considèrent leur expérience, politique pour l'une, militante pour l'autre, comme des atouts et des moyen de "réconciliation entre les politiques et les citoyens" pour apporter une solution à la "crise très profonde de la démocratie représentative", explique l'élue à France 3. Selon elle, "c'est aux représentants de dire que le pouvoir peut être partagé, seuls eux peuvent assurer une part de démocratie représentative". Et les représentants politiques doivent ressembler aux citoyens ou du moins connaître leur quotidien, c'est d'ailleurs ce que défend Jérémy Clément qui souhaite la création d'une "nouvelle classe politique issue du bas" car "celui qui a créé le problème ne peut pas le résoudre", souligne-t-il.

Après treize années à la tête de la région, le candidat à sa réélection a déjà beaucoup fait dans ce domaine notamment avec l'ouverture de 38 Maisons de Santé Pluridisciplinaires, pourtant le Centre-Val de Loire reste un des territoires les plus touchés par la désertification médicale. Parmi la partie du programme qui a trait à la santé, la tête de liste met en avant quatre mesures fortes : le recrutement de 300 médecins salariés répartis à travers les territoires, la formation massive d'aides-soignants, d'infirmiers et de kinésithérapeutes supplémentaires, la création d'une faculté d'odontologie et installation de 20 chefs de cliniques assistants pour une formation des internes en médecine sur le territoire régional.

2 juin. Nicolas Forissier mise sur la sécurité, le soutien économique et l'environnement



Le Républicain part avec un avantage de taille grâce à sa forte implantation locale mais désormais il vise plus haut et souhaite défendre sa politique à l'échelle de la région. Le candidat a déjà dévoilé les grands axes de son programme entre enjeux traditionnels de la droite et politiques nouvelles. La sécurité se retrouve évidemment au centre des propositions, en tant que cheval de bataille du parti républicain, bien qu'elle ne fasse pas partie des compétences obligatoires de la région. "Je considère que le conseil régional, qui est une assemblée élue par le peuple, doit répondre aux préoccupations du peuple, en l'occurrence la sécurité", explique-t-il avant de citer en exemple Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse et de poursuivre : "La région, c'est la collectivité qui doit donner l'impulsion sur énormément de sujets, elle doit s'engager. Mais sans sécurité, pas de vie apaisée, riche, et ouverte sur le monde". Sur ce point la tête de liste envisage une suite de mesures pour répondre aux questions qui relèvent des compétences directes des régions (transports, lycées, etc) et pour mettre en place des partenariats et soutenir les collectivités. "Aider les communes à développer une vidéoprotection intelligente, protectrice des libertés, et qui permet de sécuriser les quartiers et les flux de délinquance, c'est évidemment possible pour la région" soutient le candidat. Et enfin pour développer l'aspect préventif sur des sujets comme le harcèlement de rue ou les violences conjugales.

En matière d'économie, Nicolas Forissier souhaite faire de la région une zone attractive : "Il faut que la région Centre-Val de Loire redevienne une région puissante, stratège, hyperactive en matière de développement économique et de soutien aux entreprises. Le conseil régional doit être beaucoup plus moteur dans la structuration des filières industrielles." Il compte également renforcer le soutien des agriculteurs et développer le tourisme. Côté environnement , sujet sur lequel on ne l'attendait pas, le candidat compte agir sur "tout ce qui est environnement, transports propres, multimodalité, mais aussi des actions en faveur de la biodiversité. Par exemple trouver des partenariats avec des propriétaires de moulins, ou de barrages, pour préserver le patrimoine tout en favorisant une activité piscicole. On va changer de système complètement, avec une méthode qui repart du terrain." Un programme ambitieux dont il faudra préciser le financement et que le candidat présente comme un plan sur plusieurs années.