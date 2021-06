2 juin. Nicolas Forissier mise sur la sécurité, le soutien économique et l'environnement



Le Républicain part avec un avantage de taille grâce à sa forte implantation locale mais désormais il vise plus haut et souhaite défendre sa politique à l'échelle de la région. Le candidat a déjà dévoilé les grands axes de son programme entre enjeux traditionnels de la droite et politiques nouvelles. La sécurité se retrouve évidemment au centre des propositions, en tant que cheval de bataille du parti républicain, bien qu'elle ne fasse pas partie des compétences obligatoires de la région. "Je considère que le conseil régional, qui est une assemblée élue par le peuple, doit répondre aux préoccupations du peuple, en l'occurrence la sécurité", explique-t-il avant de citer en exemple Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse et de poursuivre : "La région, c'est la collectivité qui doit donner l'impulsion sur énormément de sujets, elle doit s'engager. Mais sans sécurité, pas de vie apaisée, riche, et ouverte sur le monde". Sur ce point la tête de liste envisage une suite de mesures pour répondre aux questions qui relèvent des compétences directes des régions (transports, lycées, etc) et pour mettre en place des partenariats et soutenir les collectivités. "Aider les communes à développer une vidéoprotection intelligente, protectrice des libertés, et qui permet de sécuriser les quartiers et les flux de délinquance, c'est évidemment possible pour la région" soutient le candidat. Et enfin pour développer l'aspect préventif sur des sujets comme le harcèlement de rue ou les violences conjugales.

En matière d'économie, Nicolas Forissier souhaite faire de la région une zone attractive : "Il faut que la région Centre-Val de Loire redevienne une région puissante, stratège, hyperactive en matière de développement économique et de soutien aux entreprises. Le conseil régional doit être beaucoup plus moteur dans la structuration des filières industrielles." Il compte également renforcer le soutien des agriculteurs et développer le tourisme. Côté environnement , sujet sur lequel on ne l'attendait pas, le candidat compte agir sur "tout ce qui est environnement, transports propres, multimodalité, mais aussi des actions en faveur de la biodiversité. Par exemple trouver des partenariats avec des propriétaires de moulins, ou de barrages, pour préserver le patrimoine tout en favorisant une activité piscicole. On va changer de système complètement, avec une méthode qui repart du terrain." Un programme ambitieux dont il faudra préciser le financement et que le candidat présente comme un plan sur plusieurs années.