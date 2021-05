Plusieurs candidats lèvent peu à peu le voile sur la composition de leur liste, pour rappel elles doivent être paritaires et sont les mêmes dans tous les départements de Bretagne. Chacune contiendra quatre sections et y renseignera les noms des candidats dans chaque département.

Les scrutins de 20 et 27 juin permettront aux citoyens bretons de choisir leurs nouveaux conseillers régionaux. Parmi les candidats certains sont bien connus et occupent déjà les sièges de l'hémicycle. A commencer par Loïg Chesnais-Girard, actuel président de la région et volontaire pour briguer un second mandat sous l'étiquette du PS. Visiblement la gauche ne part pas unie pour ces élections. L'ancien socialiste Thierry Burlot propose sa propre liste "Nous la Bretagne" et pourrait obtenir le soutien des centristes de l'UDI, du MoDem et de La République en Marche. Le parti présidentiel n'a pas encore de candidat officiel mais, quelques-uns placent leurs espoirs en Pierre Kaleskind.

25 mai. A qui ira le vote de Jean-Yves Le Drian entre Loïg Chesnais-Girard et Thierry Burlot ? Les deux candidats se décrivent en dignes héritiers du ministre des Affaires étrangères et ancien président de la Bretagne mais un seul remportera le vote de son mentor. "J’ai deux héritiers que j’ai essayé de réconcilier, ça n’a pas marché" constate avec regret le ministre avant de poursuivre : "J’espère qu’ils vont se rassembler au second tour" seul cas de figure au le ministre n'aurait pas à choisir. Car du côté des macronistes il est inenvisageable qu'un ministre d'Emmanuel Macron ne soutienne pas la liste LREM.

20 mai. La liste de l'UDMF est la surprise des élections régionales bretonnes. C'est la première fois que le parti se présente pour remporter le conseil régional, mais qui est-il ? L'UDMF se décrit comme un parti de gauche : "Nous voulons protéger les plus fragiles, lutter contre le rejet, combattre l'injustice, préserver notre écosystème, préparer l'avenir de nos enfants et sauvegarder le rôle central de la famille." Et il met en point d'honneur à lutter contre l'islamophobie politique comme l'indique le nom de sa liste : Tous unis contre l’islamophobie. Voyant venir les critiques le parti se défend d'être communautaire, "tous [les candidats] ne sont pas musulmans, certains sont catholiques, d’autres athées" explique Khalid Bajjouj, coordinateur UDMF Bretagne à France 3. Pour Thomas Frinault, maître de conférences en Science politique, l'apparition de ces nouvelles listes témoigne d'une transformation de la conception de la politique. "L'apparition de ce type de listes, bouscule la tradition républicaine française aveugle aux questions d'origine et de confession. Jusqu'ici, quand des élus incarnaient certaines diversités, ils n'en n'étaient ni les représentants, ni les défenseurs, ils étaient des élus de la République. Aujourd'hui, les candidats de l'UDMF veulent représenter et défendre une population."

19 mai. Les listes bretonnes comptent plusieurs candidats novices mais connus pour d'autres raisons L'inscription de Lucie Lucas sur la liste de Daniel Cueff n'est plus un secret mais elle est loin d'être la seule à s'aventurer en politique, la navigatrice Anne Quéméré s'est aussi engagé sur la liste sans étiquette. Un autre amoureux de la mer, Roland Jourdain a rejoint la liste socialiste du président sortant comme le patron de l'entreprise Louis Hénaff, la fondatrice du festival des Trans Musicales, Béatrice Macé et l'ancien meneur des Bonnets Rouges, Christian Troadec rapporte 20Minutes. Le candidat du RN peut quant à lui compter sur la présence de Florent de Kersauson, homme d'affaire et frère du naviguateur Olivier de Kersauson.

18 mai. Deux nouvelles listes aux régionales en Bretagne Deux nouvelles listes ont rejoint la course des régionales le 17 mai, portant le nombre de candidats à treize. L'une est portée par Christophe Daviet, l'autre par Kamel Elahiar et soutenue par l'Union des démocrates musulmans français.

17 mai. Le Parti Breton joue la carte écolo 17 mai. La fibre écologique se manifeste déjà chez la tête de file du Parti Breton. Joannic Martin a annoncé ce 17 mai "imprimer uniquement les bulletins utiles à destination des bureaux de vote". Il ne s'arrête pas là et appelle les autres candidats à faire le même choix : "A l’heure où la majorité des candidats souhaitent mener des politiques volontaristes en termes d’écologie, nous considérons que la crédibilité des responsables politiques passe aussi par l’exemplarité." Le candidat espère que sa demande sera un premier pas vers les changements des habitudes électorales alors que chaque année des milliers de bulletins passent directement de la boîte aux lettres à la poubelle des électeurs.

12 mai. Loïg Chesnais-Girard continue de dévoiler les noms de ses têtes de liste Loïg Chesnais-Girard continue de dévoiler les noms de ses têtes de liste dans chaque département breton. Ce mercredi 12 mai, se sont les élus nommés dans l'Orne qui ont été présentés, le président sortant a profité de l'instant pour également présenter sa "team économique". On y retrouve notamment Louis Hénaff, le PDG de l'entreprise agroalimentaire familiale, Jean Hénaff.

12 mai. Daniel Cueff réunit des candidats de tous les horizons pour composer sa liste L'actrice Lucie Lucas, interprète de "Clem" sur TF1 figure parmi les nommés. L'engagement de la comédienne auprès de l'écologiste indépendant n'est pas surprenant, la jeune femme a souvent pris position sur des sujets comme l'écologie et la cause animale entre autres. Lucie Lucas s'est d'ailleurs installée dans les Côtes d'Armor dans une micro-ferme en permaculture.

10 mai. La liste "Bretagne ma vie" se défend d'être une liste seulement écologiste La liste "Bretagne ma vie" se défend d'être une liste seulement écologiste. Elle l'est mais pas que, selon un communiqué de Daniel Cueff : "C’est surtout la promesse d’un mode de gouvernance fraternel." Le candidat sans étiquette a déjà exposé sa volonté de dépasser les carcans politiques, à la place il vise le rassemblement le plus large possible "pour trouver des solutions face aux nouveaux enjeux climatiques, d'emploi, de biodiversité et de pauvreté. Ces solutions ne peuvent être partisanes, confisquées par un parti ou un autre, elles doivent être pragmatiques et partagées. C'est la condition indispensable de toute réussite dans l'action publique."