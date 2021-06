Xavier Bertrand, actuel président de région et candidat déclaré pour les présidentielles en 2022 s'impose de repasser par l'épreuve des régionales. Mais ses adversaires, de gauche comme de droite, ne comptent pas lui faciliter la tâche et n'hésitent pas à critiquer le bilan du républicain après six ans passés à la tête de la région. L'union de la gauche portée par Karima Delli s'est montrée virulente à l'égard du candidat de droite et semble décidée à retrouver une place au sein de l'hémicycle, voire le présider. Les Hauts-de-France ont été parmi les premiers à voir naître une alliance des partis de gauche pour faire bloc et cumuler les voix des électeurs. La notoriété de Xavier Bertrand lui permet d'être premier dans les intentions de vote, mais la liste RN le suit de très près.

1er juin. Un nouveau sondage présente le RN à un point de Xavier Bertrand Selon un dernier sondage réalisé par Opinion Ways pour CNews, la situation dans les Hauts-de-France ne semble pas si favorable que cela à Xavier Bertrand, l'actuel président de la région candidat à sa réélection. D'après cette étude publiée le lundi 31 mai, Xavier Bertrand (soutenu par LR et l'UDI) devancerait Sébastien Chenu, le candidat RN, que d'un point, avec 33% des intentions de vote (contre 32% pour son adversaire) au premier tour. Au second tour, en cas de quadrangulaire tout comme en cas de triangulaire (c'est-à-dire dans l'hypothèse où le candidat LREM se retirerait), Xavier Bertrand semble toujours bien placé pour être réélu, mais plus facilement dans ce second cas de figure. Si quatre candidats se présentent au second tour, il devrait devancer le RN de 2% seulement, alors qu'il bénéficierait de 9% d'avance dans le cas d'une triangulaire. La liste d'union de gauche (LFI, PC, PS, EELV) menée par Karima Delli arrive en troisième position au premier tour, avec un écart plus creusé cette fois, et 17% des suffrages si l'on en croit ce panel. Le candidat LREM/MoDeM/Agir, Laurent Pietraszewski ne retient que 11% des intentions de votes. Derrière arrivent encore José Evrard (Debout la France, 4%), Alexandre Audric (parti de citoyens, 2%) et Eric Pecqueur (Lutte ouvrière, 1%).

26 mai. Un nouveau sondage en faveur de Xavier Bertrand Le sondage Harris Interactive renforce l'hypothèse de voir Xavier Bertrand rempiler pour un second mandat à la tête de la région. L'enquête confirme que l'ajout du Garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, sur la liste LREM n'a pas créé d'adhésion supplémentaire auprès des électeurs. La majorité présidentielle reste en quatrième position dans les intentions de vote avec 11% des suffrages juste assez pour se maintenir au second tour mais trop peu pour espérer l'emporter. Le candidat RN reste bien positionné dans les intentions de vote avec 30% des voix.

20 mai. Xavier Bertrand mise sur les transports Parmi ses projets, le président sortant envisage de relancer le Réseau Express Grand Lille et de le mettre en place avant la fin du mandat. Il s'agit de l'aménagement et de la création de lignes de RER entre le bassin minier et la métropole lilloise pour entre autres "éviter l’engorgement que l’on connait sur l’autoroute" précise Xavier Bertand. Le projet évalué à 720 millions d'euros est une mesure phare du programme du candidat : "Le Réseau express Grand Lille ne concerne pas seulement le bassin minier et Lille. Il doit être plus ambitieux et concerner la desserte de Lesquin, l’Arrageois et le Nord picard qui doivent pouvoir se connecter. C’est le grand dossier des années qui viennent."

18 mai. Une septième liste en course, pour "réconcilier les jeunes avec la politique" Discrètement une septième liste s'est formée pour officialiser sa participation aux régionales avec Alexandre Audric en tête de liste. Partisan du Parti des citoyens européens (PACE), le candidat souhaite "mettre au cœur du débat des propositions qui vont changer le quotidien des habitants de la région" et "réconcilier les jeunes avec la politique". Le nom donné à la liste donne le ton du programme de ce candidat pro-Europe : "Face à l’inefficacité de l’État, une seule solution : une France fédérale !"

17 mai. La stratégie de LREM questionne. Partout en France la majorité présidentielle est prête à s'allier aux Républicains pour faire barrage au Rassemblement national mais dans les Hauts-de-France l'objectif semble également de compliquer la victoire de Xavier Bertrand. Un coup à jouer en perspective de 2022 ? Le président sortant a assuré que remporter la région était une étape obligatoire pour maintenir sa candidature aux présidentielles.

14 mai. Cinq ministres sur la liste LREM de Laurent Pietraszewski La République en Marche mise beaucoup sur la région des Hauts-de-France et inscrit pas moins de cinq ministres sur la liste régionale. Ils sont plusieurs à avoir confirmé leur présence en renfort derrière Laurent Pietraszewski, secrétaire d'Etat chargé des retraites. La candidature d'Eric Dupond-Moretti, n'est pas passée inaperçue mais le ténor du barreau a depuis été rejoint par la ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, qui figure en dernière position de la liste. Gérald Darmanin fait également parti du club des ministres à concourir dans les Haust-de-France où il s'oppose à son ancien mentor. Enfin Alain Griset est lui aussi nommé sur la liste LREM en troisième position.

12 mai. Menée par Karima Delli, la gauche mise sur l'ironie Si l'union de la gauche est actée dans le Grand Est, les partis conservent des différends et le dernier en date porte sur les affiches de campagne pour inciter les jeunes à aller voter. Karima Delli a misé sur la psychologie inversée : "N’allez pas voter. Les jeunes s’en sortent très bien sans emploi", dit une des affiches. Le second degré n'est pas du goût de LFI, Ugo Bernalicis s'est insurgé sur Twitter contre la stratégie qui, selon lui, revient à "se tirer une balle dans le pied".

7 mai. Eric Dupond-Moretti se présente aux régionales dans les Hauts-de-France Eric Dupond-Moretti rejoint bel et bien la course des élections régionales. Le garde des Sceaux revêt désormais l'étiquette de candidat dans les Hauts-de-France, sur la liste départementale du Pas-de-Calais. L'ex-avocat a officialisé son entrée en campagne samedi 8 juin. Le ténor des barreaux intervient en renfort et non en remplacement de Laurent Pietraszewki.