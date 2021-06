Le Pacte Grand Est d'Eliane Romani et L'Appel Inédit d'Aurélie Filippetti - se feront face lors du premier tour des élections. Du côté de la droite, la seule éventuelle alliance concerne le parti de Florian Philippot, Les Patriotes, et celui de Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France. Enfin, La République en Marche a tranché, la ministre Brigitte Klinkert dirigera la liste du parti présidentiel.

Tous les noms des têtes de liste sont désormais connus et le président de région LR Jean Rottner espère bien rempiler un nouveau mandat. D'après les derniers sondages, son plus sérieux concurrent serait Laurent Jacobelli, investi par le RN. Nadine Morano elle-même, députée LR écartée de la liste de Jean Rottner, a déclaré qu'elle ne voterait pas pour lui, et ne semble pas complètement fermée par rapport au candidat RN, estimant qu'il "n’incarne pas le fascisme et n’est pas d’extrême droite".

1er juin. Laurent Jacobelli veut un retour aux régions Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne Le candidat RN Laurent Jacobelli poursuit sa campagne dans le Grand-Est en avançant une proposition qui pourrait résonner chez certains Alsaciens fiers de leur département. Laurent Jacobelli souhaite en effet revenir aux anciennes régions, l'Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne, précédant la réforme du découpage des régions remontant à 2015. Toutefois, une telle proposition n'est pas du ressort de la région et se joue au niveau étatique. Quoi qu'il en soit, il a fait la déclaration suivante au micro de France Bleu Alsace : "Nous ferons en sorte qu'un projet de loi soit proposé". Laurent Jacobelli souhaite organiser un référendum consultatif sur cette question, dans l'hypothèse où il serait élu à la tête de la région Grand-Est. Dans ce cas de figure, il a annoncé qu'il souhaiterait nommer trois vice-présidents, avec chacun un budget dédié.

26 mai. Entre Jean Rottner et Nadine Morano, pas d'apaisement en vue Jean Rottner avance comme il l'entend pour ces élections ce qui lui vaut d'être critiqué et/ou pris pour cible. Nadine Morano multiplie les critiques du président sortant au profit du candidat RN, Laurent Jacobelli. Mais le Républicain en retour ne reste pas muet : "Nadine Morano c'est un peu l'enfant terrible de la droite. Il y a un mois, elle voulait être tête de liste, je lui ai dit non. Je ne suis pas d'accord avec elle." Le président sortant reproche notamment un rapprochement entre la députée et le RN. "C’est la grande différence entre elle et moi".

20 mai. Jean Rottner, Républicain et écologiste "Je suis le premier écologiste de la région Grand Est" s'est présenté Jean Rottner en réponse aux écologistes lors de son premier meeting de campagne, en visioconférence. Le candidat est également revenu sur sa décision ferme de ne pas fusionner avec LREM assurant qu'il n'a pas "le syndrome de la fusion, [mais] le syndrome de la cohésion". Un choix qui a fait réagir Emmanuel Macron. Selon des indiscrétions du Canard Enchaîné le chef de l'Etat aurait dit : "Les présidents LR qui refuseront toute alliance ou fusion au second tour prendront leurs responsabilités. Ceux qui disent: 'Je gagnerai seul' devront faire la démonstration qu’ils gagneront seuls, au risque de perdre seuls".

19 mai. Dix candidats se présentent dans le Grand-Est Le président sortant fera face à neuf autres listes, deux se sont donc ajoutées in extremis : celle d'Adil Tyana pour l'UDMF et celle de Jean-Philippe Golly intitulée "Un notre monde Grand Est". Or, cette deuxième liste se voit refusée par le ministère de l'Intérieur. La décision ne relève pas d'une appréciation sur le message de fond de la liste mais d'une non-conformité au code électoral. Le candidat Jean-Philippe Golly dispose de 48 heures pour déposer un recours auprès du tribunal administratif de Strasbourg pour avoir une chance de se présenter au premier tour des élections.

18 mai. Jean Rottner ne s'alliera pas avec LREM Jean Rottner a confirmé, lui-même, qu'il refuserait tout accord avec le parti de La République en Marche lors du second tour. Sur France Bleu Alsace, le président sortant a fermé la porte à une alliance avec Brigitte Klinkert. "Elle se cache derrière une liste soi-disant sans étiquette. Mais Brigitte Klinkert est membre d’un gouvernement, elle vient se présenter à la tête d’une équipe La République en marche", a-t-il souligné.

17 mai. Nadine Morano refuse de soutenir Jean Rottner Une partie de la droite républicaine s'effrite dans le Grand Est. Nadine Morano, écartée des listes de Jean Rottner semble trop vexée pour apporter son soutien au candidat de sa famille politique selon des indiscrétions recueillies par L'Alsace. Et quelques indices glissés par la républicaine dans le Parisien laissent envisager un soutien en faveur du candidat RN qui "n’incarne pas le fascisme et n’est pas d’extrême droite ".

10 mai. Opposition entre les listes LREM et RN.. sur un point commun Le retour des trois anciennes régions - Lorraine, Champagne-Ardenne et Alsace - est une proposition phare à la fois de Brigitte Klinkert et de Laurent Jacobelli, mais les deux partis arrivent là aussi à s'opposer. La marcheuse envisage "la nomination d’un président délégué pour chaque ex-région en plus de celui ou celle qui dirigera le Grand Est". Une proposition que le candidat d'extrême-droite décrit comme "victime du traditionnel 'en même temps' macroniste". "On ne peut pas vouloir plus de proximité et 'en même temps' maintenir le Grand-Est" défend-t-il.

7 mai. Deux listes d'union de la gauche opposées Les deux listes d'union de la gauche semblent irréconciliables. Aurélie Filippetti sera officiellement candidate face à Eliane Romani. Les deux élus s'accusaient mutuellement de faire barrière au rassemblement. La première liste menée par l'écologiste Eliane Romani et nommée le "Pacte Grand Est" a réussi à rassembler écologistes, socialistes et communistes. De l'autre côté l'ancienne ministre socialiste Aurélie Filippetti brandit l'étendard de l'"Appel Inédit" avec dans ses rangs les insoumis, quelques dissidents des partis de gauches et les radicaux. Chaque liste s'est efforcée d'absorber celle d'en face sans succès.