DIRECT. Résultat des régionales en PACA : quel sore pour Mariani et Muselier ? Toues les résultats

Selon une toute nouvelle estimation d'Elabe pour BFM TV, Thierry Mariani et Renaud Muselier sont à 35% chacun. Derrière, Felizia se retrouve à un peu plus de 16%.

Les estimations d'Ifop-Fiducial corroborent les hypothèses des derniers sondages en donnant Renaud Muselier (LR) et Thierry Mariani (RN) au coude-à-coude avec 34% tous les deux. Jean-Laurent Félizia serait bien le troisième homme avec 16%.

Selon les estimations de BFM TV et Elabe, Thierry Mariani serait en tête au premier tour avec 35,7% des voix contre 33,5% pour Renaud Muselier.

Les bureaux de vote des petites villes ont fermé à 18h et certains débutent ou sont en plein dépouillement. Dans le Vaucluse, les assesseurs tiennent les comptes de voix pour chaque liste comme le montre en image les journalistes de France Bleu.

19:08 - Paca sur le podium des régions qui votent le plus

En Paca, 69,36% des électeurs s'étaient rendus aux urnes avant 17h. Ce score permet à la région de figurer parmi les territoires où l'on vote le plus et même sur la troisième marche du podium. La Bretagne est en deuxième position avec 71,21% de participation et la Nouvelle-Aquitaine arrive première avec 71,29%.