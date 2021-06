DIRECT. Résultat des régionales en PACA : premières tendances de l'élection, les résultats attendus

16:19 - Quel taux de participation dans les Hautes-Alpes ce midi ? Outre le taux de participation régional, le ministère délivre la part des électeurs ayant voté pour chaque département. Dans les Hautes-Alpes, ils sont 15,23% à avoir effectué leut devoir civique ce dimanche pour le deuxième tour des élections régionales et départementales. C'est plus que le taux enregistré pour tout le territoire français selon lequel 2,66% des électeurs ont voté.

16:18 - Régionales 2021 en Paca : le taux de participation à midi dans les Alpes-Maritimes est connu ! Dans les Alpes-Maritimes, en région PACA, c'est un taux de 13,47% de participation à midi qui nous est transmis par le ministère de l'Intérieur pour les régionales / départementales 2021. En comparaison, le taux de participation national à midi est de 12,66%.

16:18 - Découvrez le taux de participation des Alpes-de-Haute-Provence à midi Selon le ministère de l'Intérieur, le taux de participation du département des Alpes-de-Haute-Provence à midi est de 18,93%. Un chiffre au dessus du taux de participation à l'échelle nationale (12,6%).

15:36 - Régionales en PACA : un taux de participation à 12h supérieur à la moyenne nationale dans les Bouches-du-Rhône Dans les Bouches-du-Rhône, le taux de participation au deuxième tour des régionales / départementales à midi ce dimanche 27 juin a été évalué à 17,61% par le ministère de l'Intérieur. Il est supérieur de près de cinq points au taux de participation national à midi (12,66%).

15:00 - Que vont faire les électeurs de gauche en PACA pour ce 2e tour ? Plus que le vote des macronistes, le vote des électeurs de gauche sera l'une des clés du résultat des régionales en région Paca, après le retrait pur et simple de la liste de Jean-Laurent Félizia et dans un contexte d'abstention généralisée. Le risque que ces électeurs ne viennent pas donner leur avis dans l'isoloir est important. La gauche est absente du Conseil régional depuis six ans et Capucine Edou, ex tête de liste de Jean-Laurent Félizia dans les Bouches-du-Rhône, soulignait cette semaine : "Nous devons reconquérir ce territoire. Il y a des endroits dans lesquels il n'y a plus d'élus de gauche et de représentants de gauche et de l'écologie et ça pour moi, c'est un problème démocratique".

14:10 - LREM inexistante dans la région PACA La formation présidentielle n'a quant à elle pas grand chose à attendre de ce second tour des régionales. Absente au premier tour en PACA après le pataquès qu'on connaît, La République en Marche n'a tout simplement pas présenté de liste et n'a donc pas participé aux débats et aux tractations d'entre-deux tours. Dans le reste du pays, elle n'aura d'ailleurs pas beaucoup plus de résultats pusiqu'elle a été éliminée dans les Hauts-de-France ou en Occitanie et que la majorité macroniste est à la traîne dans les régions où elle est encore en lice.

13:48 - Plusieurs résultats en PACA à bien distinguer A partir de 20 heures et la fermeture des derniers bureaux de vote dans le pays, les résultats des régionales en PACA vont commencer à être dévoilés. Il faudra alors bien distinguer chaque donnée. On peut s'attendre comme la semaine passée à des estimations dans un premier temps, calculées par les sondeurs sur la base des premiers dépouillements. Ces chiffres, qui ne sont pas officiels, sont des projections réalisées par des experts qui, contrairement aux sondages d'intention de vote, se révèlent généralement assez fiables. Dans les minutes qui suivront ces estimations seront dans certains cas mises à jour par les instituts de sondage, mais elles seront surtout relayées par les résultats partiels venus cette fois du ministère de l'Intérieur. Le résultat de la régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur sera alors officiel puisqu'issu du ministère en charge des élections, mais partiel puisque calculé sur 10, 20, 30, 40, 50% ou plus des bulletins dépouillés. Le résultat définitif de l'élection sera quand à lui connu assez tardivement ce dimanche soir.

13:15 - Rappel : les résultats des derniers sondages en PACA très serrés Il est interdit de publier de nouveaux sondages depuis vendredi à minuit, mais les résultats des dernières enquêtes d'intentions de vote ont laissé entendre que le résultat de ces régionales en PACA seraient extrêmement serrés. Les derniers sondages publiés avant la fin officielle de la campagne donnaient un résultat très légèrement favorable à Renaud Muselier, mais ce dernier semblait toujours à la merci d'une remobilisation de l'électorat RN en faveur de Thierry Mariani.

12:40 - Les résultats des dernières régionales en PACA favorables à la droite La droite avait emporté les régionales 2015 en PACA. Le résultat du premier tour avait d'abord été favorable à une certaine Marion MARÉCHAL-LE PEN (Liste Front National) avec 40,55%, qui avait alors devancé Christian ESTROSI (Liste Union de la Droite) avec 26,47%. Christophe CASTANER (Liste Union de la Gauche) terminait alors en troisième position avec 16,59%, devant Sophie CAMARD (Liste EELV et gauche) à 6,54%, Jean Marc GOVERNATORI (Liste Ecologiste) à 4,05%, Noël CHUISANO (Liste Debout la France) à 1,95%, Isabelle BONNET (Liste Extrême gauche) à 1,48%, Jacques BOMPARD (Liste Extrême droite) à 1,12% et deux autres listes sous la barre de 1%. Le front républicain avait joué à plein au 2e tour avec une victoire de Christian ESTROSI, seul face au FN après le retraite de Christophe CASTANER et engrangeant 54,78% des voix devant Marion MARÉCHAL-LE PEN terminant à 45,22%.

12:39 - Participation en hausse de deux points en PACA à midi Les chiffres de la participation viennent d'être dévoilés en PACA. 16,54% des électeurs se sont déplacés à midi dans la région contre 14,46% au premier tour dimanche dernier. A l'échelle nationale, le taux de participation s'élève à 12,66%. On vote donc sensiblement plus en Provence-Alpes-Côte d'Azur que dans le reste du pays pour ces régionales pour le moment.

12:29 - Thierry Mariani vote en PACA, à Avignon Le candidat du Rassemblement national pour ces élections régionales 2021 en PACA, Thierry Mariani, a voté à la mi-journée en Avignon. L'ancien ministre de Nicolas Sarkzy s'est présenté visiblement souriant derrière son masque de rigueur dans cette école transformée en bureau de vote ce dimanche. Second tour des régionales: Thierry Mariani vote dans une école d'Avignon pic.twitter.com/jDfQCVNNxo — BFMTV (@BFMTV) June 27, 2021

11:32 - 14% de participation dans la région Paca au premier tour La participation de ce deuxième tour des régionales 2021 en Provence-Alpes-Côte-d'Azur sera bientôt dévoilée. Pour rappel, selon les données du ministère, la participation était de 14% en région Paca à midi dimanche dernier. Un chiffre extrêmement faible signe de l'abstention massive dans la région, mais tout de même 1,8 point au-dessus de la moyenne nationale à 12 heures. La région PACA va-t-elle se remobiliser ce dimanche ? Réponse dans quelques minutes désormais.

11:26 - Jean-Luc Mélenchon a voté à Marseille Jean-Luc Mélenchon a voté à Marseille aux environs de 11h15 ce dimanche matin. Le responsable de la France Insoumise, élu de Marseille à l'Assemblée, a glissé son bulletin dans l'urne alors que deux candidats de droite se font face ce dimanche. Second tour des régionales: Jean-Luc Mélenchon vote à Marseille pic.twitter.com/kEnjI5iywk — BFMTV (@BFMTV) June 27, 2021

11:05 - Quels ont été les résultats du premier tour des régionales en PACA ? Dimanche dernier, les premiers résultats des élections régionales en PACA ont offert la victoire à Thierry Mariani. Le candidat du Rassemblement national a pris la tête du scrutin avec 36,38% des voix, devant Renaud Muselier (LR) à 31,91% et Jean-Laurent Felizia à 16,89%. La liste de Jean-Marc Governatori dépasse tout juste les 5%. les autres listes n'ont pas dépassé 3% des électeurs venus s'exprimer.