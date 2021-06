DIRECT. Résultat des régionales en PACA : découvrez les résultats du duel Muselier-Mariani

Estimation pour TF1 pour le second tour des régionales

C'est terminé ! Les résultats des élections régionales en Provence-Alpes-Côte-d'Azur sont en train d'être établis dans les bureaux de vote et vont départager Renaud Muselier (LR) et Thierry Mariani (RN) à l'issue du 2e tour de scrutin. Découvrez les premières estimations de cette élection si disputée en PACA et direct.

20:04 - Muselier serait en tête avec 56,8% des voix Selon les estimations de TF1, Renaud Muselier aurait remporté la région PACA assez largement avec près de 56,8% des voix contre 43,2% pour Thierry Mariani.

20:03 - Les premières estimations arrivent dans quelques minutes ! Il est 20h, le 2e tour des élections régionales est officiellement terminé en PACA. À cause de la fermeture des bureaux de vote à 20h, les premiers résultats mettront un peu de temps à arriver pour savoir qui de Renaud Muselier et Thierry Mariani sera le nouveau président

20:01 - Muselier donné gagnant Selon les premières estimations Ifop-Fiducial pour TF1, Renaud Muselier remporterait assez largement la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, en devançant son adversaire du Rassemblement national Thierry Mariani. Le candidat de la droite s'imposerait avec 56,3% des voix.

19:27 - L'abstention recule en PACA Selon l'institut Ipsos, l'abstention pour ce second tour des régionales et départementales, par rapport au premier, ne devrait reculer significativement que dans deux régions : la Provence-Alpes-Côte-d'Azur (62,2%, -4,1 points) et la Bourgogne-Franche Comté (62,9%, -2,2 points).

19:20 - Thierry Mariani estime que ses chances de l'emporter grandissent avec la participation Thierry Mariani, candidat du Rassemblement national n'a cessé de répéter durant sa campagne que "plus la participation est élevée, plus (ses) chances de l’emporter sont grandes”. A 17h, le taux de participation était évalué à presque 33%, il faut attendre 20h pour connaitre le taux définitif de participation.

18:42 - Renaud Muselier encore attendu à son QG de Marseille La journaliste de BFMTV, Elisa Bertholomey se trouve à Marseille au QG de Renaud Muselier, président sortant de la région Paca et candidat LR. Elle fait savoir que la tête de liste n'est toujours pas arrivée sur place, le candidat est attendu plus tard dans la soirée. Renaud Muselier a d'ores et déjà indiqué qu'il attendrait les résultats stabilisés pour s'exprimer sur l'issue du scrutin des élections régionales.

18:38 - "600 à 800 personnes attendues" au QG de campagne du candidat RN Thierry Mariani Le candidat RN aux régionales de PACA, Thierry Mariani, attend entre 600 et 800 personnes à son QG de campagne selon LCI. Toujours selon la chaîne, il devrait prendre la parole aux alentours de 22h.

18:23 - 33,85% de participation dans le Vaucluse Selon les informations du ministère, ils étaient 33,85% des électeurs à avoir voté avant 17h dans les bureaux de vote du Vaucluse. La Région Paca semble figurer parmi les territoires où les citoyens se sont le plus mobilisés pour le deuxième tour des élections régionales et départementales.

18:21 - 33,13% de participation dans le Var Dans le Var, 33,13% des personnes inscrites sur les listes électorales étaient allées voter avant 17h d'après les informations du ministère de l'Intérieur, c'est six points de plus par rapport à la mobilisation générale enregistré sur tout le territoire métropolitain.

18:17 - 18h, fermeture de plusieurs bureaux de vote Depuis 18h, les bureaux de vote sont fermés dans une grande partie de la région sauf dans les grandes villes comme Marseille qui fermera le scrutin de ce second tour des élections régionales à 20h.

17:33 - Jean-Luc Mélenchon vient de voter à Marseille "En #PACA à #Marseille, a voté !" déclare sur son compte Twitter le candidat de La France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon a voté pour le second tour des élections aux alentours de midi. En #PACA à #Marseille, a voté !#regionales2021 #departementales2021 pic.twitter.com/59Tlu272Pe — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) June 27, 2021

17:31 - 26,35% dans les Alpes-Maritimes Par rapport à la moyenne régionale, autour des 33% et la moyenne nationale à 27,89%, le taux de participation à 17h dans le département dans les Alpes-Maritimes est assez faible, 26,35%.

17:25 - 31,56% de participation dans les Hautes-Alpes Le taux de participation dans le département des Hautes-Alpes est à 31,56%, l'un des départements avec le taux le plus élevé sur l'ensemble du territoire pour ce second tour des élections régionales.

17:25 - Le taux de participation à 17h dans les Alpes-de-Haute-Provence est connu Dans les Alpes-de-Haute-Provence, le taux de participation à 17h pour le 2e tour de ces élections départementales / régionales s'évalue à 34,14% d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, comparé à un taux de participation national à 17h à 27,89%.