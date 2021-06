DIRECT. Résultat des régionales en Occitanie : suivez en direct la publication des résultats

L'essentiel

Les élections régionales en Occitanie sont officiellement terminées depuis 20 heures et la fermeture des derniers bureaux de vote dans la région. Qui de Carole Delga (gauche), Jean-Paul Garraud (RN) ou Aurélien Pradié (LR) va remporter ce 2e tour de scrutin ? Le résultat de cette régionale occitane va se dévoiler progressivement toute la soirée. Découvrez en direct la publication et l'actualisation des estimations et des résultats partiels. Le résultat définitif des régionales 2021 en Occitanie devrait être connu tardivement.

Résultats partiels communiqués pour le second tour des régionales en Occitanie (avec 67,37% des bulletins)