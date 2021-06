DIRECT. Résultat des régionales en Occitanie : les premières tendances avant les résultats

27/06/21 15:26

REGIONALE 2021 OCCITANIE. Le 2eme tour des élections régionale en Occitanie met aux prises ce dimanche 27 juin la sortante Carole Delga et deux adversaires : le candidat de la droite Aurélien Pradié et celui du Rassemblement national Jean-Paul Garraud. Suivez les temps fort du scrutin et les résultats de l'élection en direct...