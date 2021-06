DIRECT. Résultat des régionales en Occitanie : le score de Carlole Delga, découvrez les derniers chiffres

20:57 - Carole Delga première devant Jean-Paul Garraud

Ipsos Sopra Steria partage ses premières estimations en Occitanie pour France Télévision et LCP, la présidente sortante et socialiste, Carole Delga, arrive en tête avec 39,6% des voix et Jean-Paul Garraud du RN est second avec 22,8%. Le Républicain, Aurélien Pradié se qualifie avec 12,1% et le candidat de LREM, Vincent Terrail-Novès est quatrième mais ne se qualifie pas encore avec 8,4%.