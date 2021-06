DIRECT. Résultat des régionales en Normandie : découvrez les résultats dans la région

M. Sébastien JUMEL (Liste d'union à gauche) Rassemblement de la gauche combative, républicaine et écologiste, conduit par Sébastien Jumel, député, soutenu par la France Insoumise, le Parti Communiste Français, le Parti Radical de Gauche, et des milliers de Normandes et Normands. La région qui prend soin, la Normandie qui nous ressemble.

9,64%

72 777