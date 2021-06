DIRECT. Résultat des régionales en Corse : quelle place pour Gilles Simeoni ? Tous les chiffres

L'essentiel

Les votes sont clos. Le premier tour des élections territoriales de Corse est terminé depuis 20 heures ce samedi 20 juin. Les premières estimations vont rapidement déterminer si Gilles Simeoni confirme son statut de favori, malgré la fin de la coalition Pé à Corsica et la candidature de Jean-Christophe Angelini chez les régionalistes. Il faudra en revanche attendre une heure beaucoup plus tardive pour connaître les résultats définitifs de ce premier tour des régionales en Corse et la configuration exacte du 2e tour. Déouvrez tous les chiffres en direct.

Simeoni Gilles à 29,52% (LREG)

Marcangeli Laurent à 25,31%

Angelini Jean-Christophe à 12,17% (LREG)

