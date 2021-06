DIRECT. Résultat des régionales en Corse : le verdict tombe pour l'assemblée territoriale

REGIONALE CORSE. L'heure du résultat du 2e tour est arrivée pour les élections territoriales de Corse. Les premières estimations sont en train d'être dévoilées. Découvrez tous les résultats en direct...

Sommaire Candidats en Corse, tour 2

Résultat des sondages au 2e tour

Résultats des régionales en Corse

Elections régionales tour 2 en direct L'essentiel Le 2e tour des élections territoriales corses se déroule ce dimanche 27 juin, comme les autres élections régionales en métropole. La balle est dans le camp de Gilles Simeoni, arrivé en tête dimanche dernier. Le candidat régionaliste affronte au second tour de ces régionales en Corse Jean-Christophe Angelini et Paul-Félix Benedetti, mais aussi le candidat de la droite libérale, Laurent Marcangeli. Une quadrangulaire dont les résultats seront connus à partir de 20 heures ce soir.

Les résultats du premier tour des régionales 2021 en Corse ont donc offert la première place à Gilles Simeoni avec 29,19% des suffrages exprimés dimanche dernier, devant Laurent Marcangeli à 24,86%. Jean-Christophe Angelini est arrivé troisième avec 13,22% des voix. Suivaient Paul-Félix Benedetti à 8,39%, Jean-Guy Talamoni à 6,90% et le candidat de la gauche Jean-Charles Orsucci à 5,92%. Les autres listes n'ont pas passé la barre des 5%.

Les premières estimations du résultat des régionales en Corse ne donneront qu'un aperçu de l'équilibre politique issu des urnes ce soir. Il faudra attendre les résultats définitifs du ministère de l'Intérieur, plus tard dans la soirée pour bien mesurer les forces en présence et leur poids respectif fans la nouvelle assemblée territoriale... En direct

18:20 - Fermeture de nombreux bureaux de vote Comme pour tous les scrutins, hormis les grandes villes, les bureaux de vote viennent de fermer à 18h pour le second tour des élections territoriales en Corse. 17:56 - Près de 50% des électeurs ont voté en Haute-Corse En Haute-Corse, presque les moitié des électeurs avaient voté avec 17h, 48,63% très précisément selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, contre 27,89% à l'échelle nationale. 17:53 - Quel taux de participation à 17h en Corse-du-Sud ? Selon le ministère de l'Intérieur, le taux de participation à 17h pour les élections régionales départementales en Corse-du-Sud s'établit à 48,59% ce dimanche 27 juin, soit près du double du taux de participation national à 17h, estimé à 27,89%. 17:19 - Elections régionales en Corse : presque 50% de participation à 17h La Corse conserve son titre de région la plus investie dans les élections avec 48,61% de participation enregistrés à 17h selon le ministère de l'Intérieur. En comparaison avec la mobilisation nationale (27,89%), l'île de beauté affiche 20 points de plus. 16:41 - Découvrez les taux de participation en Haute-Corse et Corse-du-Sud à midi Les corses continuent de se mobiliser pour ces élections. Le ministère de l'Intérieur vient de communiquer les différents taux de participation à midi pour ce second tour : Le taux de participation de la Corse-du-Sud à midi était de 24,61%.

Le taux de participation de la Haute-Corse à midi était de 25,11%. Des chiffres toujours très supérieurs à la moyenne nationale de 12,66%. Les corses restent donc toujours très investis pour ce second tour. 15:31 - Quel taux de participation en Corse ce matin ? Une nouvelle fois la Corse apparaît comme la région dans laquelle on vote le plus. Les premiers chiffres sur la participation, ceux enregistrés à midi sont tombés et d'après les informations du ministère, 24,87% des électeurs corses se sont exprimés dans les urnes ce matin. En comparaison, ce taux n'est que de 12,66% à l'échelle nationale.

Le dernier sondage Ipsos Sopra Steria réalisé pour France 3, avant le premier tour des élections, et publié le 9 juin, ne donnait pas de tendance sur les intentions de vote pour le second tour. L'institut de sondage n'avait pas non plus émis d'hypothèse sur le nombre de candidats en lice pour le scrutin final.