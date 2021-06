DIRECT. Résultat des régionales en Centre-Val de Loire : que disent les premiers chiffres avant les résultats ?

REGIONALE 2021 CENTRE VAL DE LOIRE. Les résultats des régionales en Centre-Val de Loire seront le fruit d'une quadrangulaire ce dimanche 27 juin. François Bonneau (PS-PCF-EELV), Aleksandar Nikolic (RN), Marc Fesneau (LREM) et Nicolas Forissier (LR) s'affrontent lors du 2e tour pour établir une majorité regionale...

Sommaire Candidats en Centre-Val de Loire, tour 2

Résultat des sondages au 2e tour

Résultats des régionales en Centre-Val de Loire

Elections régionales tour 2 en direct L'essentiel Les élections régionales 2021 en Centre-Val de Loire ont redémarré ce dimanche 27 juin, à 8 heures. Pour ce 2e tour, les listes de François Bonneau (PS) ont fusionné avec les listes EELV-LFI portée par Charles Fournier. Si les élections ne suivent pas toujours une logique arithmétique, a fortiori les élections régionales cette union donne théoriquement un avantage numérique au président sortant. François Bonneau est pourtant donné au coude-à-coude avec Aleksandar Nikolic (RN), devant Marc Fesneau (LREM) et Nicolas Forissier (LR).

Lors du premier tour dimanche dernier, le président sortant François Bonneau (Liste d'union à gauche) avait obtenu près d'un quart des suffrages exprimés lors de ces régionales 2021 (24,81%), devant Aleksandar Nikolic (Rassemblement National) à 22,24%, Nicolas Forissier (Liste d'union au centre et à droite) à 18,82%, Marc Fesneau (Liste d'union au centre) à 16,65%, Charles Fournier (Liste d'union à gauche avec des écologiste) à 10,85%.

Le résultat des régionales en Centre-Val de Loire sera dévoilé à partir de 20 heures ce dimanche soir. Il faudra attendre plusieurs heures pour obtenir des résultats consolidés, mais les premières estimations devraient être dévoilées dès la fermeture des bureaux de vote... En direct

15:24 - 13,05% des électeurs ont voté ce matin en Centre-Val de Loire En Centre-Val de Loire, le taux de participation enregistré à midi dépasse tout juste les 13%, c'est toutefois mieux que le taux national évalué à 12,66%. Pour l'heure, le deuxième tour des élections régionales ne remporte pas l'adhésion tant espérée par les candidats.

Le sondage Ipsos Sopra Steria pour France 3, réalisé avant le premier tour des élections régionales et publié le 9 juin, donnait le président sortant et le candidat du RN a égalité au second tour dans l'hypothèse d'une quadrangulaire.

Les intentions de vote au second tour :