DIRECT. Résultat des régionales en Bretagne : le RN vient brouiller les pistes, tous les résultats

L'essentiel

Il n'est plus possible de voter depuis 20 heures en Bretagne. Les bureaux de vote sont fermés et les résultats des élections régionales sont attendus dans la soirée. Les premières estimations devraient donner un aperçu de l'équilibre établi par les urnes et des forces en présence pour le 2e tour. Le socialiste Loïg Chesnais-Girard est-il en mesure de se maintenir avec une réserve de voix suffisante au 2e tour ? Suivez les dernières infos en direct.

L. Chesnais Girard (UG) : 20,3%

C. Desmares - poirrier (UGE) : 16%

I. Le Callennec (LR) 15,80%

T . Burlot (UC) : 15,70%

G. Pennelle (RN) : 14,40%

En direct