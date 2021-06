DIRECT. Résultat des régionales en Auvergne-Rhône-Alpes : 2e tour de l'élection et résultats en direct

16:05 - Les taux de participation à midi dans chaque département d'Auvergne-Rhône-Alpes Le ministère de l'Intérieur a fourni à nos équipes ce dimanche après-midi les taux de participation à midi pour chaque département de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce 2e tour des élections régionales / départementales. Les voici : Ain : 15,52%

Allier : 14,43%

Ardèche : 19,96%

Cantal : 17,46%

Drôme : 15,06%

Isère : 12,1%

Loire : 13,04%

Haute-Loire : 14,44%

Puy-de-Dôme : 12,26%

Rhône : 12,05%

Savoie : 13,58%

Haute-Savoie : 10,29%

15:48 - Régionales 2021 : un taux de participation à midi proche de la moyenne nationale dans le Rhône Dans le département du Rhône, qui fait partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la participation à midi pour ce 2e tour des régionales / départementales 2021 s'élève à 12,05% selon le ministère de l'Intérieur. Un taux proche de la moyenne de participation nationale à 12h, à 12,66%.

15:02 - Estimations, résultats partiels, résultats définitifs, comprendre les chiffres A partir de 20 heures et la fermeture des derniers bureaux de vote dans le pays, les résultats des régionales en Auvergne-Rhône-Alpes vont commencer à être dévoilés. Il faudra alors bien distinguer chaque donnée. On peut s'attendre comme la semaine passée à des estimations dans un premier temps, calculées par les sondeurs sur la base des premiers dépouillements. ces chiffres, qui ne sont pas officiels, sont des projections réalisées par des experts qui, contrairement aux sondages d'intention de vote, se révèlent généralement assez fiables. Dans les minutes qui suivront ces estimations seront dans certains cas mises à jour par les instituts de sondage, mais elles seront surtout relayées par les résultats partiels venus cette fois du ministère de l'Intérieur. Le résultat de Laurent Wauquiez, de Fabienne Grébert et d'Andréa Kotarac sera alors officiel puisqu'issu du ministère en charge des élections, mais partiel puisque calculé sur 10, 20, 30, 40, 50% ou plus des bulletins dépouillés. Le résultat définitif de l'élection sera quand à lui connu assez tardivement ce dimanche soir.

14:01 - Rappel : Laurent Wauquiez était favori des sondages Le code électoral interdit de dévoiler toute nouvelle enquête d'opinion la veille et le jour du scrutin. Mais à quatre jours du scrutin, le 24 juin, OpinionWay a publié un sondage réalisé pour CNEWS sur les intentions de vote pour le second tour. Sans surprise, Laurent Wauquiez a été donné en tête avec une large avance sur ses deux concurrents Fabienne Grébert (EELV-PS-PCF-LFI) et Andréa Kotarac (RN). L'institut de sondage a pronostiqué une augmentation du score du président sortant, l'expliquant par une report des voix de Bruno Bonnell. Concernant l'écologiste, le rassemblement avec la liste de Najat Vallaud-Belkacem pourrait lui réussir.

13:02 - La fusion des listes à gauche a provoqué des crispations La fusion entre les les listes de Fabienne Grébert (EELV), de Najat Vallaud-Belkacem (PS) et de Cécile Cukierman (PCF-LFI) a entrainé plusieurs changements sur les compositions des listes dans les départements. Les candidates se sont mises d'accord sur un principe, la tête de liste doit appartenir au parti de la candidate arrivée en tête dans le département au premier tour. Plusieurs candidats se trouvent désormais sur des listes d'autres départements, certains qui étaient têtes de liste se voient rétrogradés. Quelques changements ont eu pour conséquence le départ de certains candidats, comme celui de la secrétaire départementale du PS dans l'Allier, Aline Jeudi. La candidate a été reléguée à la quatrième place derrière Yannick Monnet (PCF), Anne Babian-Lhermet (Verts) et Pierre Guillaumin (LFI). "Nous n'acceptons pas de nous retrouver derrière la France insoumise, qui a obtenu 6,71 % des voix au premier tour et a mis des candidats pour faire battre les binômes PS-PCF dans les cantons de l'Allier pour les départementales", a-t-elle indiqué à nos confrères de La Montagne.

12:51 - La participation à midi dans le Rhône est à 12,05% Le 2e tour des élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes va-t-il attirer plus d'électeurs que la semaine dernière. Le taux de participation à 12h dans le Rhône et la métropole de Lyon s'élevait à 12,05%. Nous vous communiquerons le taux régional dès que nous en aurons pris connaissance.

12:14 - Laurent Wauquiez a voté en Auvergne-Rhône-Alpes ! Le président sortant de la région Auvergne-Rhône-Alpes a voté dans son fief du Puy-en-Velay peu avant 11h20. Laurent Wauquiez a glissé son bulletin dans l'urne accompagné de son épouse. Le candidat de la droite n'a pas fait de commentaire, comme la loi l'y contraint. Second tour des régionales: Laurent Wauquiez vote au Puy-en-Velay en Haute-Loire pic.twitter.com/HI3gfbKpCo — BFMTV (@BFMTV) June 27, 2021

12:03 - Les résultats des précédentes élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes Lors des précédentes régionales en Auvergne-Rhône-Alpes, les résultats du premier tour avaient placé Laurent WAUQUIEZ (Liste Union de la Droite) en tête avec 31,73% des voix devant Christophe BOUDOT (Liste Front National) à 25,52%, Jean-Jack QUEYRANNE (Liste Union de la Gauche) à 23,93%, Jean-Charles KOHLHAAS (Liste EELV et gauche) à 6,90%, Cécile CUKIERMAN (Parti communiste français) à 5,39%, Gerbert RAMBAUD (Liste Debout la France à 2,85%, Eric LAFOND (Liste Divers droite) à 1,56%, Chantal GOMEZ (Liste Extrême gauche) à 1,25% et Alain FÉDÈLE (Liste Divers) à 0,87%. Au second tour, Laurent WAUQUIEZ l'avait emporté avec 40,61% devant Jean-Jack QUEYRANNE (Liste Union de la Gauche) à 36,84% et Christophe BOUDOT (Liste Front National) à 22,55%.

11:06 - Quels résultats pour les candidats en tenant compte de l'abstention ? Laurent Wauquiez a fait fort dimanche dernier en obtenant le score le plus élevé des candidats étiquetés LR : 43,85% des voix. Mais le vrai gagnant des élections, y compris en Auvergne-Rhône-Alpes reste le parti des abstentionnistes puisqu'ils sont 67,41% à ne pas avoir voté et si cette part des électeurs était prise en compte dans les résultats finaux les scores des candidats perdraient jusqu'à 30 points. En pourcentage d'électeurs inscrits sur les listes électorales seulement 13,88% ont voté pour le président de la région sortant. Malgré tout il reste en tête puisque ses adversaires obtiennent, avec ce calcul, 4,58% pour Fabienne Grébert et 3,91% pour Andréa Kotarac. L'enjeu des candidats pour le deuxième tour aura été de convaincre et de rallier les abstentionnistes à leur cause.

10:04 - Rappel : les résultats des élections en Auvergne-Rhône-Alpes dimanche dernier Pour rappel, Laurent Wauquiez est arrivé largement en tête des élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes dimanche dernier, avec 43,85% des voix au premier tour. C'est près de 20 points d'avance sur Fabienne Grébert (EELV, 14,47%) et 20 points de plus qu'André Kotarac (12,32%, RN). Laurent Wauquiez a infligé une sévère défaite à ses rivaux et apparaît comme l'immense favori e ce 2e tour. Le président sortant de la région a même déjà raflé plusieurs circonscriptions puisque la Haute-Loire, le Cantal et l'Allier n'auront pas à voter dimanche prochain, les listes Wauquiez y ayant déjà obtenu la majorité requise. A noter que le candidat LREM Bruno Bonnell n'a pas atteint le cap des 10% et n'est pas présent dans ce 2e tour. Fabienne Grebert a quant à elle conclu une alliance avec l'ancienne ministre socialiste Najat Vallaud-Belkacem (11,42%).