DIRECT. Résultat des régionales dans les Hauts-de-France : que disent les premières tendances ?

16:50 - Régionales Hauts-de-France : un taux de participation à midi inférieur à la moyenne nationale dans le Nord Dans le département du Nord, c'est un taux de participation à midi de 11,58% qui nous a été transmis par le ministère de l'Intérieur pour le 2e tour des élections régionales / départementales. Bien que de très peu, il est inférieur au taux de participation national à midi, établi à 12,66%.

16:49 - Emmanuel Macron quitte le Touquet pour rejoindre Paris Après son déplacement dans les Hauts-de-France pour voter, Emmanuel Macron quitte le Touquet pour rejoindre l'Élysée. Le président de la république et patron de La République en Marche compte suivre les résultats des élections régionales à Paris en petit comité.

16:14 - Régionales Hauts-de-France : un taux de participation à midi proche de la moyenne nationale dans l'Aisne Dans l'Aisne, un des départements des Hauts-de-France, le taux de participation à midi pour ce 2e tour des élections régionales / départementales s'est établi à 12,49%. Un taux très légèrement inférieur au chiffre de la participation nationale à midi (12,66%).

16:02 - Emmanuel Macron interpellé sur une question économique devant le bureau de vote Président de la République est un rôle à temps plein, même lorsqu'on va voter et Emmanuel Macron a pu s'en rendre compte. Le chef de l'Etat a fait son devoir civique ce matin en allant voter au Touquet dans les Hauts-de-France et à la sortie du bureau de vote c'est sur un sujet économique qu'une femme l'a interpellé : "A quand une revalorisation de salaire pour la grande distribution ?". Emmanuel Macron ne s'est pas dérobé et a répondu en évoquant les primes défiscalisées, une réponse visiblement insuffisante pour son interlocutrice. "Oui l'année dernière mais cette année on n'a rien eu", a-t-elle précisé après quoi le Président de la République s'est voulu clair comme le rapporte Le Figaro. : "Nous ne sommes pas employeurs de la grande distribution".

15:58 - Régionales Hauts-de-France 2021 : un faible taux de participation à 12h dans le Pas-de-Calais D'après les chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur à nos équipes se trouvant sur place, le taux de participation à midi dans le Pas-de-Calais pour ce 2e tour des élections régionales / départementales 2021 s'établit à 11,86%, contre 12,66% à l'échelle nationale.

15:04 - Quels étaient les résultats des précédentes régionales dans les Hauts-de-France Les régionales 2015 étaient les toutes premières élections pour les nouvelles grandes régions souhaitées par François Hollande pendant son quinquennat. Marine Le Pen s'était alors présentée face à Xavier Bertrand, espérant rempoter la région. Lors de ce scrutin, au premier tour, la candidat du FN avait alors pris la tête avec 40,64%, devant Xavier Bertrand (Liste Union de la Droite) à 24,96%, Pierre de Saintignon (Liste Union de la Gauche) à 18,12%, Fabien Roussel (Parti communiste français) à 5,32%, Sandrine Rousseau (Liste EELV et gauche) à 4,83% et quatre autres listes. Au second tour, Xavier Bertrand avait bénéficié du retrait de la gauche et l'avait emporté avec 57,77% des suffrages contre 42,23% pour Marine Le Pen.

14:01 - Bertrand a été érigé en favori dans les derniers sondages Il est bien évidemment impossible de donner des intentions de vote pour ce 2e tour des régionales 2021 dans les Hauts-de-France. Néanmoins, juste avant la fin de la campagne officielle vendredi à minuit, les sondeurs confirmaient le statut de favori de Xavier Bertrand. L'ancien ministre de la Santé pourrait terminer avec plusieurs dizaines de points d'avance sur le candidat du Rassemblement national Sébastien Chenu et la liste de l'union de la gauche menée par Karima Delli. Bien évidemment, le vote est en cours et rien ne peut prévoir avec une parfaite fiabilité le verdict des urnes.

13:11 - Emmanuel Macron a voté au Touquet Le chef de l'Etat est un électeur de la région Hauts-de-France. Comme pour chaque élection, il s'est rendu ce dimanche dans le bureau de vote du Touquet pour glisser son bulletin dans l'urne. Emmanuel Macron a voté aux environs de 13 heures pour ce 2e tour. Pour rappel il avait le choix entre le candidat de la droite et potentiel rival de la prochaine présidentielle Xavier Bertrand, le candidat du RN Sébastien Chenu et la candidate écologiste Karima Delli. Second tour des régionales: Emmanuel Macron vote au Touquet pic.twitter.com/upggHQYXM9 — BFMTV (@BFMTV) June 27, 2021

13:02 - Des résultats désastreux pour La République en Marche Dans les Hauts-de-France, la République en Marche avait mis le paquet pour tenter de rivaliser avec Xavier Bertrand lors de ces élections régionales. Cinq ministres figuraient dans les listes de la majorité présidentielle, dont un tête de liste Laurent Pietraszewski, secrétaire d'Etat chargé des retraites, mais aussi le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti ou celui de l'Intérieur Gérald Darmanin, également candidat par ailleurs aux départementales dans le Pas-de-Calais. Les macronistes ont pourtant été balayés au premier tour sans même atteindre 10% des voix. Laurent Pietraszewski a appelé à voter Xavier Bertrand au second tour.

12:52 - La participation aux régionales dans les Hauts-de-France en baisse Dans la région Hauts-de-France, le taux de participation au 2e tour des élections régionales à 12h00 est de 12,11%. Il était de 12,50% au 1er tour la semaine dernière indique la préfecture sur son compte Twitter. Une légère baisse est donc enregistrée. Elle est plus nette encore dans le département du Nord 11,58% des électeurs se sont déplacés à ce stade contre 12,15% au 1er tour.

12:10 - Marine Le Pen a voté à Hénin Beaumont La présidente du rassemblement national, qui n'est pas tête de liste pour ces régionales dans les Hauts-de-France, contrairement à 2015, a glissé son bulletin dans l'urne en fin de matinée dans son fief de Hénin-Beaumont. Marine Le Pen pourrait néanmoins être élue ce soir, mais au sein du département puisque dans l'autre élection du jour ell est candidate avec le maire de Hénin-Beaumont Steeve Briois. Second tour des régionales: Marine Le Pen a voté à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais pic.twitter.com/ThBEIGvo0V — BFMTV (@BFMTV) June 27, 2021

12:01 - Une campagne marquée par les intempéries dans les Hauts-de-France En début de semaine, en raison des graves intempéries qui ont touché la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand a arrêté sa campagne pour le second tour des régionales. La ville de Beauvais, dans l'Oise, a notamment été touchée par un orage diluvien dans la soirée de lundi, lors duquel entre 35 et 60 mm de pluie sont tombés. Une personne a été portée disparue avant que le corps soit retrouvé plusieurs jours plus tard. Un fait de campagne rare dans une élection locale comme celle-ci.

11:29 - Xavier Bertrand a voté dans les Hauts-de-France Le président sortant de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a voté à Saint-Quentin, dans l'Aisne. Le candidat de la droite dans cette élection régionale a salué quelques personnes lors de ce court passage dans son bureau de vote, mais ne s'est pas exprimé, toute expression des candidats étant interdite ce dimanche jusqu'à 20h. Second tour des régionales: Jean-Luc Mélenchon vote à Marseille pic.twitter.com/kEnjI5iywk — BFMTV (@BFMTV) June 27, 2021

11:01 - Rappel : quel résultat pour les régionales dans les Hauts-de-France à ce stade ? Les résultats des régionales 2021 dans les Hauts-de-France sont pour l'instant très favorables au président sortant de la région Xavier Bertrand. Dimanche dernier, lors du premier tour, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy était arrivé en tête avec 41,42% des suffrages exprimés, devant Sébastien Chenu à 24,37%, Karima Delli à 18,97% et le candidat de la République en Marche, ancien "Monsieur retraites" du gouvernement Laurent Pietraszewski à 9,13%. Les autres listes ne dépassaient pas les 5%.