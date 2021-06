DIRECT. Résultat des régionales dans le Grand Est : tous les résultats dévoilés, découvrez le verdict

Il est plus de 18h, les bureaux de vote dans la plupart des villes viennent de fermer pour le second tour des élections régionales, sauf dans les grandes villes, ce qui n'empêche pas de débuter le dépouillement.

Au sein du département du Bas-Rhin, le ministère de l'Intérieur nous informe d'un taux de participation à 17h de 21,97% (élections régionales et départementales). Un taux inférieur de plusieurs points au taux de participation national à 17h (27,89%).

Le taux de participation aux élections régionales et municipales (cumulées) à 17 heures dans la Meurthe-et-Moselle vient de nous parvenir depuis le ministère de l'Intérieur. Il était de 21,63%.

Le second tour des élections régionales se poursuit dans toute la France. La participation de la Haute-Marne reste cependant en dessous de la moyenne nationale à 17h (27,89%) selon le ministère de l'Intérieur qui continue de dévoiler les différents grands chiffres de ces élections.

Deuxième prise de température sur le taux de participation aux élections régionales et départementales. A 17h dans le Grand Est,22,32% des électeurs se sont rendus dans les bureaux de vote. Comme au premier tour la participation n'est pas la plus importante dans la région, elle est même inférieure à la mobilisation nationale enregistrée à la même heure à 27,89%.

A midi, voici comment s'établissaient les taux de participation à midi dans chaque département du Grand Est, selon le ministère de l'Intérieur et pour le 2e tour des élections régionales et départementales 2021 (à mettre en rapport avec un taux de participation national à midi de 12,66%) :

16:08 - Nouveaux couacs pour la distribution de la propagande électorale

Deuxième tour des élections et nouvelles erreurs d'organisation pour la distribution des professions de foi. L'Est Républicain révèle que dans la Meuse certains électeurs ont reçu la propagande électorale en double pendant que d'autres attendent toujours de recevoir les bulletins de vote, notamment dans la ville historique de Verdun. Dans d'autres cas de figure, les foyers ont bien reçu le courrier mais le contenu était incomplet avec par exemple des bulletins manquants. La société Adrexo, déjà mise en cause pour la distribution du premier tour, est en charge de l'acheminement de la propagande électorale dans le Grand Est.