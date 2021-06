DIRECT. Résultat des régionales dans le Grand Est : Rottner en position de force devant Jacobelli

On se dirige bien vers une quadrangulaire dans la région Grand Est. Interrogée ce lundi matin après un premier tour qui l'a vue terminer en 4e position avec tout juste plus de 10% des voix (10,77%), Brigitte Klinkert (LREM) a assuré qu'elle ne se retirerait pas en vue du 2e tour, fermant donc la porte à un accord avec Jean Rottner (LR), arrivé en tête dimanche soir. "Il n'est pas question de se retirer, a-t-elle assuré à France Bleu. "Je n'ai jamais renoncé, je n'ai jamais baissé les bras et c'est pour cela que je vais poursuivre ce combat jusqu'au 2ème tour. Je n'ai pas le droit d'abandonner pour ceux qui m'ont fait confiance, mais aussi pour convaincre les abstentionnistes de ne pas se laisser dicter leur choix". La ministre de l'Industrie entend surtout convaincre les abstentionnistes. "Notre région a battu un record. Cela veut dire aussi qu'après 6 ans d'existence, la région n'a pas su convaincre qu'il n'y a pas de priorité sur la proximité dans cette région. Nous devrons convaincre par les résultats. Donc, cette semaine, la grande priorité, c'est de convaincre les abstentionnistes de venir voter dimanche prochain.

09:24 - Rottner en tête, vers une quadrangulaire au 2e tour ?

Si Jean Rottner dispose de plus de 10 points d'avance sur Laurent Jacobelli à l'issue de ce premier tour des élections régionales dans le Grand Est, le maintien de plusieurs candidats pourraient rebattre les cartes en limitant le report de voix vers le président sortant de la région. L'écologiste Eliane Romani a en effet réalisé 14% et peut déjà compter sur les voix d'Aurélie Flippetti, éliminée avec 8% des suffrages mais qui a déjà annoncé son intention de fusionner. Brigitte Klinkert, la candidate LREM, a obtenu 11% et peut également se maintenir en cas d'absence d'accord avec le camp de Jean Rottner. Celui-ci a donné le ton dimanche soir. "Je suis prêt dès ce soir à mener la bataille pour battre le RN au second tour. Comme je m’y suis engagé, je déposerai une liste identique à celle du premier tour et j’invite tous les démocrates et républicains de notre région à m’apporter leur soutien dimanche prochain", a-t-il réagi. Du côté de Laurent Jacobelli, on espère sans doute pouvoir séduire les électeurs de Florian Philippot. L'ex-ténor du RN, qui a créé sa propre formation politique, a réuni plus de 6% des voix. Surtout, il aura noté que son rival du RN est resté très loin du score qu'il avait lui-mêm réalisé en 2015 sous l'étiquette du FN : 36,06%. Dimanche soir, Florian Philippot se refusait à toute consigne de vote;