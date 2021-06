DIRECT. Régionales en PACA : Félizia se retire et ça change tout ! [Résultats et actus]

Le 2e tour des régionales en PACA s'annonçait très indécis, du fait du maintien au 2e tour du candidat EELV Jean-Laurent Felizia (16,9% au premier tour). Mais ce dernier, qui avait martelé son intention de présenter sa liste dimanche prochain, a finalement décidé de se désister. Ce choix change la donne. Dans la perspective d'une triangulaire, le RN avait des chances significatives de terminer en première position et donc de s'emparer de la région PACA. Mais dans un face à face avec le LR Renaud Muselier, c'est bien le président sortant qui apparaît en ballotage favorable. Jean-Laurent Felizia opère un sacrifice électoral fort, il n'y aura donc aucun élu d'opposition de gauche au conseil régional sur les 6 prochaines années. Depuis l'annonce des résultats du premier tour, au sein de l'union de la gauche, des voix discordaient sur la stratégie à tenir face au risque RN. La direction de EELV avait menacé d'exclusion Jean-Laurent Felizia en cas de maintien au 2e tour, le PS avait aussi demandé solennellement au candidat de se désister et compte retirer les candidats socialistes de la liste d'union.

15:55 - Jean-Laurent Félizia ne présentera pas de liste au 2e tour Comme le rapporte L'Obs, le candidat EELV, qui portait la candidature de l'union de la gauche, a finalement décidé de jeter l'éponge. Cet après-midi, Jean-Laurent Félizia a organisé une longue réunion avec ses équipes de campagne. Les directions d'EELV et du PS ont d'ailleurs bien insisté, depuis hier soir et publiquement, pour le pousser à se retirer de la course. Manifestement, le candidat s'est fait une raison : face au risque de victoire RN et face à la position des cadres et des instances de son parti, il a opté pour un retrait signifiant l'absence de tous élus de gauche et écologistes pour les 6 prochaines années au conseil régional de PACA.

13:50 - Jean-Laurent Félizia sur France Info : "Il faut arrêter d'infantiliser ou de culpabiliser" les électeurs Dans une interview accordée à France Info, le candidat de l'union de la gauche, désavoué par les directions nationales du PS et de EELV, justifie sa volonté de se maintenir au second tour des régionales en PACA. "Ce n'est pas moi l'arbitre de ce second tour, ce sont les électrices et les électeurs. On voudrait me donner beaucoup d'importance. [...] Vous voudriez que je dise aux presque 200 000 voix qui nous ont apporté leur suffrage au premier tour circulez il n'y a rien à voir ? Je crois qu'il faut arrêter d'infantiliser ou de culpabiliser les femmes et les hommes de toute une région ou de tout un pays et mettre tous leurs idéaux à la poubelle. C'est ça que je veux défendre aujourd'hui". Et d'ajouter : "Je ne dis pas "tant pis pour le front républicain", je pense que le sursaut républicain vaut mieux qu'un front républicain, qui efface les écologistes et la gauche de tout le paysage politique régional".

12:09 - Le maire de Marseille appelle aussi au retrait de la liste de gauche en PACA Le maire de Marseille, Benoît Payan, a publié un communiqué pour donner son sentiment sur cette élection régionale en PACA, où le RN est en mesure de gagner en triangulaire. Nous ne pouvons nous résigner à ce que notre région sombre dans l’impasse sinistre du RN. [...] S’il y a le moindre risque que notre région bascule aux mains de l’extrême droite, nous devrons être là où le devoir commande". La première adjointe et ancienne maire de Marseille, Michèle Rubirola, abonde ce lundi matin dans un message Twitter : "Aucun intérêt ne prime sur celui des habitants de notre région PACA. Faire barrage au RN n’est pas une option mais un devoir que Jean-Laurent Felizia doit prendre en responsabilité. On ne parie pas avec l’avenir des citoyens, il doit se retirer".

11:12 - Renaud Muselier contrarié par le maintien du candidat de gauche Le président sortant de la région PACA juge durement son adversaire écologiste, qui a décidé de se maintenir au 2e tour des régionales. "Monsieur Félizia n'est plus la gauche, c'est une aventure personnelle", a-t-il estimé au micro de BFMTV. "Cela ne correspond en rien à l'union de la gauche [...] je ne peux que regretter cette position, qui est aussi regrettée par les formations politiques nationales comme locales, qui ne veulent pas prendre de risque face au Front national (sic)".

10:03 - Bayou menace Félizia d'exclusion d'EELV s'il se maintient au 2e tour Invité ce matin sur France Info, Julien Bayou a rappelé son opposition à ce que le candidat EELV se maintienne au second tour, compte tenu du risque sérieux de victoire de Thierry Mariani. "Je comprends la situation. Évidemment, après avoir fait une belle campagne, un beau score, après avoir disparu de l'hémicycle régional pendant six ans, la perspective de disparaître à nouveau est dramatique, évidemment. Mais je le redis, pour nous, c'est un enjeu régional mais c'est aussi un enjeu national. Il n'y a tout simplement pas de sujet : nous ne participerons en rien à la possible victoire du Rassemblement national. Je ne pourrais pas être plus clair. Nous appelons à faire barrage et cette liste n'aura pas le soutien d'Europe Ecologie-Les Verts, elle n'aura pas le soutien du Parti socialiste ou du Parti communiste". Et au journaliste qui lui a demandé s'il l'exclurait du parti, il a répondu : "Toutes les conclusions doivent être tirées".

09:43 - "J'assume", déclare Jean-Laurent Félizia, qui compte se maintenir au 2e tour Ce lundi matin, à l'antenne de France Bleu Azur, le candidat EELV indique que malgré les injonction des directions de partis, il demeure inflexible. "J'assume ce choix de rester présent au second tour avec toute l'équipe qui m'entoure. Renaud Muselier n'a pas tenu compte de notre désistement et nous n'avons pas existé dans l'assemblée régionale sortante... On ne va pas rester à la maison", a-t-il fait savoir, faisant référence au retrait des listes de gauche en 2015.