DIRECT. Elections régionales en PACA : le résultat se dévoile enfin, l'élection en direct

Le Printemps Marseillais, mouvement politique qui a porté (après péripéties) le PS Benoît Payan comme maire de Marseille, a publié un communiqué pour dénoncer des "infox" (de fausses informations NDLR) sur l'impossibilité pour de nombreux Marseillais de voter pour ce premier tour des régionales et ce premier tour des départementales. Le parti indique que l'ouverture près de 20 des 481 bureaux de vote de la commune "a été retardée", certes, mais qu'il n'a fallu que quelques heures pour que tous les soucis liés à l'absence d'un président de bureau soient résolus. Ce couac restera sans doute comme un vrai événement marquant de cette journée d'élections en PACA.

14:05 - A Marseille, les dysfonctionnements en bureaux de vote réglés

La Provence indique que "la situation semble revenue à la normale dans les bureaux de vote marseillais", tous les bureaux de vote sont enfin ouverts. Tous les électeurs qui ont souhaité voté dans le bureau de vote situé à la Millière ne pouvaient pas ce matin, comme bien d'autres situés sur Marseille, à cause de l'absence d'un président de bureau de vote. "A l’ouverture des bureaux de vote, ce dimanche 20 juin 2021, la mairie de Marseille a informé les services préfectoraux que 34 bureaux de vote ne disposaient pas de présidents de bureau", a fait savoir le préfet, qui a envoyé dès que possible des "délégués spéciaux chargés de présider les bureaux et de désigner les assesseurs".