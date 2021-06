DIRECT. Elections régionales en Ile-de-France : premiers indicateurs de résultat, Pécresse attendue au tournant

17:02 - Marlène Schiappa a voté à Paris Marlène Schiappa a voté à Paris. La ministre et tête de liste de Laurent-Saint-Martin à Paris pour La République en Marche a partagé sur twitter sa participation au scrutin des régionales et des départementales. A voté à Paris ???? #Régionales2021 #Démocratie pic.twitter.com/m7NLkgqKcs — ???????? MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) June 20, 2021

17:00 - Découvrez le taux de participation à 17h Le taux de participation pour ces élections départementales et régionales à 17h est de seulement 26,72% à 17h selon le ministère de l'Intérieur.

16:36 - Régionales en Ile-de-France : à Paris, les parcs bien plus remplis que les urnes en ce dimanche ensoleillé A Paris, poste Libération dans son live, les urnes vides rivalisent ce dimanche avec les parcs pleins. Posés au soleil dans le jardin du Luxembourg (4e arr. de Paris), Alexis et Romain, 21 ans témoignent : "Je suis inscrit sur les listes dans le Val-d’Oise chez mes parents, mais maintenant j’habite à Paris, et j’avoue qu’avec un temps pareil, je ne me voyais pas perdre du temps dans les transports pour aller voter", déclare Alexis avec nonchalance. En plus je n’aurais pas su pour qui voter." A ses côtés, Romain surenchérit : "C’est vrai qu’on ne s’est pas trop intéressé à ces élections."

16:34 - Gabriel Attal, porte-parole du Gouvernement, vient de voter à Vanves "A voté !" déclare Gabriel Attal, porte-parole du Gouvernement, après avoir déposé ses bulletins de vote pour les élections régionales et départementales dans la commune de Vanves. Ce dernier remercie également l'ensemble des bénévoles qui s'occupent des différents bureaux de vote. A voté ! Merci à tous les assesseurs bénévoles et personnels communaux grâce à qui ces élections se tiennent ???????? #Vanves #electionsregionales2021 #electionsdepartementales2021 pic.twitter.com/8XfsXWf8U6 — Gabriel Attal (@GabrielAttal) June 20, 2021

16:34 - A peine plus de 7% de participation en Seine-Saint-Denis En Seine-Saint-Denis, la participation figure parmi les plus faible de France. A midi, seulement 7,37% des électeurs inscrits sur les listes avaient voté selon les chiffres officiels du ministère. Un chiffre qui a encore baissé par rapport aux élections régionales de 2015 (7,72%) et 2010 (8,97%) rappelle Le Parisien.

16:32 - Régionales 2021 en Ile-de-France : Marie-Caroline Le Pen a voté Marie-Caroline Le Pen... a voté, rapporte Le Parisien. La fille aînée de Jean-Marie Le Pen se trouve être n°2 sur la liste des Hauts-de-Seine pour le candidat du RN en Ile-de-France, Jordan Bardella. Marie-Caroline Le Pen a, par le passé, été conseillère régionale d’Ile-de-France durant douze ans, de 1992 à 2004.

15:05 - Le point sur la démobilisation électorale en Île-de-France Voici les chiffres de la participation aux régionales et aux départementales dans les départements de l'Île-de-France par département à 12h : Yvelines 9,20% (taux à 12h en 2015 : 12,57) - ; Essone 8,76% (taux à 12h en 2015 : 14,35) ; Hauts-de-Seine 9,15% (taux à 12h en 2015 : 10,74%) ; Seine-Saint-Denis 7,37% (taux à 12h en 2015 : 7,72%) ; Val de Marne 8,55% (taux à 12h en 2015 : 10,45%) ; Val d’Oise 6,97% (taux à 12h en 2015 : 10,62%) Paris (uniquement pour les régionales) : 7,73% (taux à 12h en 2015 : 9,83%).

14:34 - L'image de Jordan Bardella face à assesseuse voilée suscite un flot de commentaires Le candidat du RN a diffusé sur son compte Twitter une image - une capture d'écran de BFMTV - le montrant en train de voter à Saint-Denis, devant une jeune femme voilée qui s'occupe du bon fonctionnement du scrutin. Il est assez probable que le jeune homme homme, tête de liste dans la région Île-de-France, n'ait pas choisi cette image par hasard, compte tenu de la farouche opposition de son parti au port du voile dans les lieux de citoyenneté. Jordan Bardella n'a pas mis de message particulier si ce n'est "A voté à Saint-Denis", mais son message est très commenté. Rappelons que le RN avait provoqué une vive polémique il y a quelques années, lorsque un élu RN (Julien Odoul, candidat aux régionales en Bourgogne-Val-de-Loire) avait demandé avec virulence à une accompagnatrice scolaire de sortir du conseil régional. Indiquons aussi que tout assesseur peut très bien porter un voile sans contrevenir à la laïcité.

14:01 - Quelles promesses pour les 18-25 en Île-de-France ? 2/2 Le RN promet des prêts aux jeunes entrepreneurs, tandis que Valérie Pécresse souhaite mettre en place un pass Imagine R Culture dès cet été. Elle souhaite également un revenu jeune actif de 4.000 euros – 670 euros par mois – pour 100 000 jeunes qui accepteront de se former dans les métiers qui recrutent, détaillent nos confrères. Enfin, Pulvar créera une allocation pour les 100 000 jeunes le plus en précarité tandis que Saint-Martin poursuit un objectif de zéro vétusté.

14:00 - Quelles promesses pour les 18-25 en Île-de-France ? 1/2 Le premier tour des élections régionales se tient ce dimanche, et les principaux candidats en Île-de-France ont évoqué dans leur programme ce qu’ils feront pour les 18-25 ans. Autain (LCI-PCF) propose notamment "la gratuité totale pour les moins de 25 ans dans les transports en commun, la cantine gratuite pour les lycéens des quatre premières tranches du quotient familial et un plafonnement à 10 euros de la licence dans les clubs sportifs, le reste étant compensé par la région". Julien Bayou (EELV) souhaite créer 200 000 emplois qui ont du sens en particulier pour la jeunesse qui cherche un avenir professionnel, rapporte 20 Minutes, et créer un RSA pour les moins de 25 ans.

13:40 - La participation en Île-de-France à un niveau historiquement faible En Île-de-France, les régionales et les départementales ne suscite pas de mobilisation. C'est même très préoccupant sur le plan démocratique : à midi, le taux de la participation était seulement de 8,47%. Jamais la participation à ce stade n'a été aussi faible à ce stade dans une élection en Île-de-France. On se dirige vers une abstention record aujourd'hui, pour le premier tour de cette élection régionale.

12:06 - Quels étaient les résultats des dernières régionales en Ile-de-France ? Lors des dernières élections régionales en Ile-de-France, les résultats du premier tour donnaient Valérie PECRESSE (Union de la Droite) en tête avec 30,51%, suivie de Claude BARTOLONE (Union de la Gauche) à 25,19%. Wallerand DE SAINT JUST (Front National) était arrivé troisième avec 18,41% des voix. Au second tour, Valérie PECRESSE s'était impose avec 43,80% des suffrages devant les listes de Claude BARTOLONE à 42,18% et celles de Wallerand DE SAINT JUST à 14,02%.

12:04 - Audrey Pulvar contre Gérald Darmanin, la principale polémique de campagne La campagne d'Audrey Pulvar aura été semée d'embûche pour ces régionales en Ile-de-France. A la fin mai, la candidate soutenue par le PS a été la cible de critiques du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui l'a accusée de "diffamer la police" après des propos sur les violences policières. Le sujet est délicat seulement quelques jours après la manifestation des membres des forces de l'ordre où Gérald Darmanin était présent, d'autant plus qu'il suscite le débat au sein même de la gauche. Si Audrey Pulvar ne s'est pas rendue au rassemblement, Anne Hidalgo et des élus écologistes étaient bel et bien présents aux côtés des policiers. Le différend se réglera par une invitation de Gérald Darmanin à échanger avec la candidate de gauche, qui a assuré de son côté tout son soutien aux forces de l'ordre.

11:49 - Valérie Pécresse a voté à Vélizy-Villacoublay Les candidats aux régionales défilent aux urnes ce dimanche matin. Valérie Pécresse a à son tour été voté, à Vélizy-Villacoublay, dans les Yvelines. Élections régionales: Valérie Pécresse vote à Vélizy-Villacoublay, dans les Yvelines pic.twitter.com/QM99i2s7ps — BFMTV (@BFMTV) June 20, 2021