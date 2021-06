DIRECT. Elections régionales en Centre-Val de Loire : premières estimations, les résultats attendus

A 17h, le taux de participation dans le département du Maine-et-Loire s'élevait à 27,88%, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Il s'agit d'un taux légèrement supérieur à la moyenne nationale, qui s'élevait à 26,72% à la même heure pour ces élections régionales et départementales.

A 17h, le taux de participation s'élève à 29,37% dans le Loiret. C'est presque trois points de plus par rapport à la participation nationale enregistrée à 26,72% à la même heure par le ministère de l'Intérieur.

Le ministère de l'Intérieur vient de dévoiler le taux de participation aux élections régionales et départementales à 17h. C'est un total de seulement 26,72%.

Le Premier ministre, Jean Castex, s'est rendu par deux fois dans le Loir-et-Cher afin d'accompagner Marc Fesneau, candidat aux élections régionales sur la liste "En Marche". Les deux hommes se sont rendus chez différentes entreprises, agriculteurs et commerçants durant cet après-midi.

À 12 heures, ce dimanche 20 juin, le taux de participation en région Centre-Val de Loire était de 13,58%, selon la préfecture. Un niveau plus élevé que le national, de 12,22% à la même heure.

13:05 - Les résultats des sondages en Centre-Val de Loire

C'est Aleksandar Nikolic (RN) qui est le favori pour la pôle position de ce premier tour des régionales en Centre-Val de Loire, selon les résultats des sondages publiés juste avant la fin de la campagne officielle. Le candidat de Marine Le Pen dans la région a été crédité de près de 30% des voix, devant le sortant François Bonneau (PS, à la tête d'une alliance de la gauche) à un peu plus de 20%, talonné lui-même par Marc Fesneau (LREM, MoDem) à 19%, Nicolas Forissier (LR) à 18% et Charles Fournier (EE-LV) à 9%. Aucun sondage n'est évidemment possible dans cette journée de scrutin.