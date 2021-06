Le socialiste chevronné et actuel président du conseil régional, François Bonneau, est candidat à sa réélection. En 2015, l'union des partis de gauche avait parmi de remporter la région et cette stratégie pourrait connaitre un acte deux. Le Parti Communiste de France s'est déjà rallié au PS, au détriment de La France Insoumise, après un vote des communistes menés par la cheffe de file Sylvie Dubois. Europe Ecologie - Les Verts fait cavalier seul pour le premier tour. Quant au parti présidentiel, le ministre Marc Fesneau a été choisi comme tête de liste.

Le jeu politique débute entre les candidats aux élections régionales du Centre-Val de Loire qui se tiendront les 20 et 27 juin. D'ici là les candidats vont mener leur campagne pour remporter l'adhésion des électeurs. Elles seront identiques et paritaire dans tous les départements du Centre-Val de Loire et différencieront les candidats des six territoires grâce à plusieurs sections, une par département.

19/05/21 - 16:09 - 19 mai. Malgré les sondages, tous les candidats restent confiants Alors que le dernier sondage Ipsos donne Aleksandar Nikolic en tête du premier tour, le candidat et deuxième et troisième position semble tout aussi serein et croit en leur victoire. Conforté par les scores le candidat du RN présente sa liste comme "la seule alternative sérieuse, la seule liste en capacité de l'emporter." De son côté, Marc Fesneau analyse : "c'est un sondage encourageant qui montre la capacité de rassemblement de la liste que je porte", mais s'il parle de rassemblement il refuse de parler d'une possible alliance avec LR au second tour. Quant au président sortant, il reste confiant. "Je suis serein et déterminé en lisant ce sondage, puisque dans l'élection précédente, les sondages me donnaient dans une situation plus basse' mais sait désormais qu'il doit réunir toute la gauche pour glaner quelques points.

18/05/21 - 16:07 - 18 mai. Le Rassemblement national favorisé selon les sondages Le président sortant n'est pas certain de retrouver son fauteuil à l'issue des scrutins. Le sondage Ipsos Sopra Steria diffusé le 18 mai estime que les scores seront serrés et pourraient donner l'avantage au candidat du Rassemblement national. Sans revenir à l'extrême, la région a des chances de basculer à droite si Marc Fesneau et Nicolas Forissier s'allient au second tour mais le scénario semble difficile à envisager après l'épisode de Paca. A cinq semaines du scrutin tout est encore possible.