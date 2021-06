Comme partout en France, les prochaines élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes se tiennent les 20 et 27 juin 2021. Les électeurs de la région doivent se prononcer sur le bilan de l'actuel président de la région, Laurent Wauquiez, et désigner l'ensemble des conseillers régionaux. A noter que ces élections régionales 2021 ont lieu concomitamment avec les élections départementales. Les habitants de la région AURA votent pour des listes paritaires et propres à chaque département mais portées par une seule et même tête de liste candidate à la présidence de la Région. Le bulletin de vote sera lui aussi commun à toute la région. Selon les résultats des sondages, Laurent Wauquiez est favori de ces élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes.

2 juin. Un nouveau sondage confirme la place de Wauquiez comme favori

Le dernier sondage OpinionWay pour CNEWS indique que le président sortant reste en tête des intentions de vote en Auvergne-Rhône-Alpes mais aussi qu'il dispose d'une avance confortable sur ses adversaires. Laurent Wauquiez récolte 34% des voix des sondés alors que le numéro deux, Andréa Kotarac, obtient un score de 22% et LREM réunit 14% des suffrages. Les forces de gauche peinent à mobiliser, l'écologiste Fabienne Grébert arrive au pied du podium avec 12% mais le PS n'est pas en mesure de se qualifier avec seulement 9%, la France Insoumise arrive en suivant avec 6%. Au second tour, le duo de tête ne change pas et le Républicain devant le RN de 14 points avec un score de 38% contre 24%. En revanche la gauche enfin réunit derrière Europe-Ecologie-Les Verts enregistre un bien meilleur score. La tête de liste parvient à passer devant le candidat de La République en Marche et arrive juste derrière Andréa Kotarac avec 23% des suffrages. Bruno Bonnell finit selon les résultats de l'enquête en bon dernier de second tour avec 15% des voix. En un mois les intentions des vote sont restées stables et en faveur du président sortant candidat à sa réélection. Il reste encore trois semaines au candidat pour mobiliser leur électorat et tenter de l'emporter.

1er juin. Le pont de Vernaison oppose Laurent Wauquiez aux écologistes Laurent Wauqiez se frotte aux écologiste au sujet de la rénovation du pont de Vernaison. Tous les prétextes sont bons pour alimenter la campagne électorale et le candidat LR a notamment proposé de débloquer cinq millions d'euros pour financer la rénovation de la structure. Mais il ne s'est pas contenté de sa généreuse proposition, la tête de liste a reproché aux écologistes de la métropole lyonnaise d'avoir instauré le sens unique à parti du 23 juin et donc d'augmenter la pollution et de boucher la circulation sur les autres axes routiers. "On ne découvre pas que le pont va fermer, qu'il est en mauvais état. Le maire de Vernaison a tiré la sonnette d'alarme depuis le début de l'année 2020. Qu'on fait les élus qui sont en place depuis un an et qui avaient les rapports sur leur table?" a lancé Laurent Wauquiez laissant sous-entendre que la décision arrivait trop tard. Les Verts ont contre-attaqué en expliquant que le temps de l'action était celui du long-terme en proposant des mesures temporaires avant des solutions durables et en assurant la sécurité des automobilistes.

26 mai. Wauquiez caracole en tête des sondages, les candidats s'accrochent Dans la région aucun candidat ne semble en position de détrôner Laurent Wauquiez qui caracole en tête des intentions de vote au deux tours des élections selon plusieurs sondages. Mais les adversaires ne s'avouent pas vaincu et espèrent remporter au pire quelques sièges au mieux la présidence du conseil régional. Le RN qui dispose de 34 sièges au conseil souhaite les conserver, le contraire serait synonyme d'échec du parti dans la région. Quant à la gauche elle assiste à un combat interne entre écologistes et socialistes qui veulent chacun démontrer qu'ils possèdent le "leadership".

21 mai. Un colistier de Najat Vallaud-Belkacem écarté Najat Vallaud-Belkacem a écarté un de ses colistiers, Nathan Abou, après avoir eu connaissance de propos "inacceptables à l’égard des policiers" tenus en 2019 sur le réseau social Facebook. C'est le directeur de campagne, Jean-François Debat qui a annoncé la nouvelle dans un communiqué : "Nous dénonçons avec la plus grande fermeté et sans aucune ambiguïté des propos qui vont à l’encontre des valeurs républicaines que nous défendons." La décision intervient après le dépôt des listes, le candidat ne peut être ni retiré ni remplacé mais est définitivement suspendu.

19 mai. Une liste citoyenne et l'UDMF présentes pour les scrutins Deux listes jusque-là discrètes seront finalement présentes lors des scrutins du 20 et 27 juin. La première, citoyenne et portée par Shella Gill, souhaite "replacer le citoyen au cœur de l’action publique pour une démocratie participative, redonner à chacun libertés et droits fondamentaux dans le respect de l’individu, axer nos actions sur le bien commun et non sur le profit que quelques-uns". Quant à la seconde elle est représentée par le candidat Farid Omeir et soutenue par l'Union démocrate des musulmans français. La tête de liste dénonce des dérives identitaires dans la politique actuelle et veut faire de l'investissement dans l'enseignement, la formation et les entreprises une priorité.

17 mai. La gauche représentée par deux listes d'union Deux listes d'union de gauche s'opposent en AURA, l'une menée par Najat Vallaud-Belkacem rassemble le PS, le PRG, la Gauche Républicaine et Socialiste et Cap Ecologie, la seconde portée par Cécile Cukierman réunit Génération Climat, Ensemble !, La France Insoumise et le Parti Communiste Français. Toutes les deux articulent leur campagne autour de trois points. L'ancienne ministre de l'Education prône la relance économique, la justice sociale et une région solidaire tandis que son adversaire communiste défend un "bouclier social, la bifurcation écologique et les principes de démocratie et d'émancipation du citoyen".

4 mai. La notoriété de Laurent Wauquiez lui permet d'être premier dans les intentions de vote Le président sortant est le grand favori des élections selon le dernier sondage de Ipsos pour France Télevision. De toutes les têtes de liste, il est le seul à bénéficier d'une bonne opinion auprès de 53% des électeurs. Son bilan remporte également le succès avec 62% de citoyens de la région qui l'estiment satisfaisant "voire excellent" selon France 3. L'enquête interroge également les électeurs sur les enjeux des élections, en Auvergne-Rhône-Alpes, la délinquance est la première préoccupation de 40% des électeurs. Viennent en suivant l'épidémie de Covid-19, puis l'immigration ex-aequo avec l'environnement.